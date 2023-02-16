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Yaşam
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Elbistan'da depremin yaraları sarılıyor! İçme suyu verilmeye başlandı

2023-02-16 16:16:28
Elbistan'da depremin yaraları sarılıyor! İçme suyu verilmeye başlandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu temiz içme suyu verildi.

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Foto - Elbistan'da depremin yaraları sarılıyor! İçme suyu verilmeye başlandı

Deprem bölgesinde yaşanan içme suyu sorununu çözmek için de SASKİ ekipleri büyük çaba harcadı. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde SASKİ ekipleri; şehir şebekesindeki hatlarda oluşan arızaların giderilmesi, elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kalan pompa istasyonlarının jeneratörler yardımıyla çalıştırılması gibi birçok konuda çalışma yaptı.

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Foto - Elbistan'da depremin yaraları sarılıyor! İçme suyu verilmeye başlandı

Çalışmaları yakından takip eden SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

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Foto - Elbistan'da depremin yaraları sarılıyor! İçme suyu verilmeye başlandı

Bölgede su ile ilgili altyapı konusunda SASKİ'nin büyük bir çalışmaya imza attığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Deprem boyunca 175 adet içme suyu arızası yapıldı. Şu anda Elbistan'ın tamamına su verdik" dedi.

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Foto - Elbistan'da depremin yaraları sarılıyor! İçme suyu verilmeye başlandı

Başkan Demir, 70'in üzerinde seyyar ve sabit tuvaletlere su temin edildiğini, atık suların kanalizasyon bağlantılarının yapıldığını belirterek, "Deprem sonrası oluşan içme suyu arızalarının tamirlerini SASKİ ekiplerimiz, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (KASKİ) ekipleri ile birlikte koordineli şekilde yürüttü. Şu anda içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili olarak Elbistan kontrol altına alındı. Bundan sonra oluşabilecek sorunlar ekiplerimizce giderilecektir. Şehre verilen içme suyunun kalitesi de sürekli kontrol ediliyor. Klor ölçümleri sık sık yapılıyor. Belirlenen birçok noktada kanalizasyon hatlarında meydana gelen tıkanıklık titiz çalışma sonrasında giderilerek, yeniden işlevsel hale getirildi" şeklinde konuştu.

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