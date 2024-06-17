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Aktüel
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Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

2024-06-17 08:30:54
Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

#2
Foto - Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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