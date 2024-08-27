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Foto - Elazığ'da kan donduran olay

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Foto - Elazığ'da kan donduran olay

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Foto - Elazığ'da kan donduran olay

Mezarlıklar müdürünü arayarak bizim mezarlığın duvarını yıktıklarını ve bir tane de leş olduğunu söyledim. Sağ olsun o da ekiplere söyledi. Ekiplerle birlikte buraya geldiğimizde ekipler bakınca bana bebek cesedi olduğunu söyledi. Bizde hemen jandarma ekiplerine bildirdik” dedi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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