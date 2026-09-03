Deprem sonrası adeta küllerinden doğdular! Bu illerde ev değil kiracı aranıyor

Bazı ev sahiplerinin mevcut kiracısını çıkararak konutu daha yüksek bedelle kiraya vermeye çalıştığını savunan Karslıoğlu, "Yeni kiracıya iki katına verecek diye kiracıların mağdur edilmemesi gerek. Devletimiz diyor ki; bu adam senin sürekli yıllardır kiracın, evine bakıyor. Bunun da bizim verdiğimiz TEFE-TÜFE artışına göre senin de yapman gerekiyor. Onun için öyle gözü açık ev sahiplerinden de uzak dursunlar" dedi.