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Deprem sonrası adeta küllerinden doğdular! Bu illerde ev değil kiracı aranıyor

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Deprem sonrası adeta küllerinden doğdular! Bu illerde ev değil kiracı aranıyor

Asrın felaketinin ardından devletin tüm imkanlarıyla başlattığı dev konut hamlesi, kiralık ev piyasasını tamamen rahatlattı.

#1
Foto - Deprem sonrası adeta küllerinden doğdular! Bu illerde ev değil kiracı aranıyor

Okulların açılmasına sayılı günler kala açıklamalarda bulunan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, TOKİ’nin inşa ettiği 455 bin yeni konut sayesinde 11 deprem vilayetinde hiçbir kiralık ev sorunu kalmadığını müjdeledi. Belediyelerin imar konusundaki tıkandığı noktada TOKİ'nin Hızır gibi yetiştiğini belirten Karslıoğlu, "11 vilayetimizin hiçbirinde kira sorunu yoktur, hatta kiracı sorunu vardır, kiracı bulunamıyor!" diyerek tarihi gerçeği gözler önüne serdi.

#2
Foto - Deprem sonrası adeta küllerinden doğdular! Bu illerde ev değil kiracı aranıyor

Konuyla ilgili DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, vatandaşların tapu ve ilgili kayıtlarda binanın hasarsız olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek, "Öncelikle evin hasarsız olması gerekiyor. Bina yaşının da 35'in üzerinde olan evlerden uzak dursunlar. Yeni yapılara özen göstersinler" diye konuştu.

#3
Foto - Deprem sonrası adeta küllerinden doğdular! Bu illerde ev değil kiracı aranıyor

Kira bedellerinin belirlenmesinde konutun değerinin önemli bir gösterge olduğunu dile getiren Karslıoğlu, TOKİ tarafından yapılan konutların da kira piyasasında aşağı yönlü etki oluşturduğunu söyledi. Karslıoğlu, "Normalde evin bedelinin 20'de 1'idir, ev ya da dükkanın kirası 20'de 1'idir. Vatandaşlarımız daha iyi anlasın diye; 6 milyonluk evin yıllık kirası 300 bin liradır" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Deprem sonrası adeta küllerinden doğdular! Bu illerde ev değil kiracı aranıyor

Bazı ev sahiplerinin mevcut kiracısını çıkararak konutu daha yüksek bedelle kiraya vermeye çalıştığını savunan Karslıoğlu, "Yeni kiracıya iki katına verecek diye kiracıların mağdur edilmemesi gerek. Devletimiz diyor ki; bu adam senin sürekli yıllardır kiracın, evine bakıyor. Bunun da bizim verdiğimiz TEFE-TÜFE artışına göre senin de yapman gerekiyor. Onun için öyle gözü açık ev sahiplerinden de uzak dursunlar" dedi.

#5
Foto - Deprem sonrası adeta küllerinden doğdular! Bu illerde ev değil kiracı aranıyor

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte özellikle öğrencilerin yoğun şekilde ev arayışına girdiğini belirten Karslıoğlu, öğrencilerin güvenlikli ve yeni binaları tercih etmesini önerdi.

#6
Foto - Deprem sonrası adeta küllerinden doğdular! Bu illerde ev değil kiracı aranıyor

Öğrencilerin mümkün olduğunca üniversitelere yakın bölgelerde bulunan, güvenliği olan yeni yapılardaki 1+0 ve 1+1 eşyalı dairelere yönelmesini tavsiye eden Karslıoğlu, yüksek aidatlara da dikkat çekerek, "Aidatı yüksek olan yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Çünkü gereksiz yere aidat alanlar var. İnsanlar 15 bin lira kira öderken, nereden baksan 7,5 bin lira aidat ödeyenler var. Bunlardan da uzak durmaları gerekiyor" diye konuştu.

#7
Foto - Deprem sonrası adeta küllerinden doğdular! Bu illerde ev değil kiracı aranıyor

Kiralık konut fiyatlarının bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğini belirten Karslıoğlu, 15-20 yaşlarındaki konutlarda kira bedellerinin yaklaşık bir asgari ücret seviyesinde olabildiğini ifade etti.

#8
Foto - Deprem sonrası adeta küllerinden doğdular! Bu illerde ev değil kiracı aranıyor

Adana'da kiralık konut sıkıntısı bulunup bulunmadığını da anlatan Mustafa Karslıoğlu, deprem bölgesindeki konut arzının önemli ölçüde arttığını söyleyerek, "Hiçbir deprem bölgesinde yoktur. 11 vilayetten bahsediyorum. 11 vilayetimizin hiçbirinde kira sorunu yoktur. Hatta kiracı sorunu vardır, kiracı bulunamıyor. Deprem bölgesinde yapılan 455 bin yeni konut piyasayı önemli ölçüde rahatlattı. Genelde bu 11 vilayetin aşağı yukarı aynı sorunları, belediyelerin imar konusundaki yetersizliğinden dolayı imdada TOKİ yetişti. Eğer TOKİ olmamış olsaydı bu kiraları iki üç katında görebilirdiniz" dedi.

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