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Gıda
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Elazığ vişnesi artık tescilli

2022-12-20 17:30:44
Elazığ vişnesi artık tescilli

Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı, Elazığ vişnesini tescilledi.

#1
Foto - Elazığ vişnesi artık tescilli

Elazığ vişnesi Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı tarafından tescillendi. Vişneyle birlikte Elazığ’ın tescilli ürün sayısı 8’e yükseldi.

#2
Foto - Elazığ vişnesi artık tescilli

Elazığ Valiliği tarafından kentin tarımsal ürünlerine katma değer katma ve ilin tanıtımı amacıyla Elazığ Tarım Orman İl Müdürlüğü, Elazığ Ticaret Odası, Fırat Kalkınma Ajansı, basın mensupları ile üretici birlikleri ve üniversitelerden oluşturulan komisyon tarafından çalışmalar devam ediyor.

#3
Foto - Elazığ vişnesi artık tescilli

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafında, 2020 yılında Elazığ vişnesine coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonuçlandı. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurusu sonucunda Elazığ vişnesi coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi. Elazığ vişnesinin tescillenmesiyle birlikte Elazığ’ın tescilli ürün sayısı 8’e yükseldi.

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