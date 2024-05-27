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Sağlık
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El ve ayaklarda şeker hastalığını işaret eden sinyaller!

2024-05-27 13:47:24
El ve ayaklarda şeker hastalığını işaret eden sinyaller!

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi. Yüksek şeker kişide sadece kan şekerinde yükselmeden ibaret bir durum olarak gözükmez, kandaki aşırı glikozun vücutta başta damarsal yapılar olmak üzere, sinir sistemi, göz ve böbrekler üzerinde tahribat yaptığını biliyoruz. Diyabette hem sinir sistemini besleyen damarlar üzerinden hem de direkt sinir hücrelerini etkileyerek hasara yol açar. Şeker hastalığının ayaklarda yol açtığı durumlar:

#1
Foto - El ve ayaklarda şeker hastalığını işaret eden sinyaller!

Diyabetik polinöropati (diyabete bağlı çevresel sinirlerin harabiyeti) sinir sistemi hasarının en sık görülen tipidir. Ayaklarda karıncalanma Ağrı ve uyuşma Geceleri artan yanma, üşüme hissiyatı Ayakta nasırlar oluşur Yumuşak dokuda yaraların gelişmesi Şeker hastalığının ellerde yol açtığı durumlar;

#2
Foto - El ve ayaklarda şeker hastalığını işaret eden sinyaller!

Sinir sıkışmaları İlk 3 parmakta görülen uyuşukluk Omuzlara kadar yayılan yanma hissi

#3
Foto - El ve ayaklarda şeker hastalığını işaret eden sinyaller!

Diyabetin sinir sistemi üzerindeki harabiyetinden nasıl korunulur, tedavisi nedir? Yükselen kan şekerlerini, yükselttiğiniz insülinlerle dengelemeye çalışmanız doğru değildir. Burada amaç kan şekerlerinizi yükseltmeyecek bir beslenme sistemi uygulamanız ve gerektiği dozda insülin kullanmanız olacaktır.

#4
Foto - El ve ayaklarda şeker hastalığını işaret eden sinyaller!

Burada kan şekerinin sıkı kontrolü (diyet-ilaç ve insülin tedavisi-egzersiz vs.) en önemli unsurdur. His kaybı sebebiyle ayaklar travmaya ve hasara daha açık hale gelir. Ayak bakımına çok dikkat edilmelidir.

#5
Foto - El ve ayaklarda şeker hastalığını işaret eden sinyaller!

Hastalık otaya çıktıktan sonra ise özellikle ağrı ve yanma şikayetlerini azaltacak tedaviler kullanılabilir.

#6
Foto - El ve ayaklarda şeker hastalığını işaret eden sinyaller!

Ellerde görülen sinir sıkışmalarında ise değişik tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Özellikle gece yatarken elin atellenmesi, hareketlerin kısıtlanması ile yakınmalara iyi gelir. (İLKHA)

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