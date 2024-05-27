El ve ayaklarda şeker hastalığını işaret eden sinyaller!

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi. Yüksek şeker kişide sadece kan şekerinde yükselmeden ibaret bir durum olarak gözükmez, kandaki aşırı glikozun vücutta başta damarsal yapılar olmak üzere, sinir sistemi, göz ve böbrekler üzerinde tahribat yaptığını biliyoruz. Diyabette hem sinir sistemini besleyen damarlar üzerinden hem de direkt sinir hücrelerini etkileyerek hasara yol açar. Şeker hastalığının ayaklarda yol açtığı durumlar: