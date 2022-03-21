2022-03-21 01:16:42 El Clasico'da Deprem! Real Madrid'in utanç gecesi
İspanya 1. Ligi'nde Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 4-0'lık skorla yendi.
İspanya 1. Ligi'nde Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 4-0'lık skorla yendi.
İspanya 1. Ligi'nin 29. haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Real Madrid, Katalan ekibi Barcelona'yı ağırladı. Kısa süre önce Galatasaray maçından galibiyetle dönen Barcelona, Real Madrid'i kendi evinde 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk umudunu tazeledi.
Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini 29. ve 51. dakikalarda Aubameyang, 38. dakikada Ronald Araujo ve 47’de Ferman Torres kaydetti. Barcelona'nın farkı daha da artırmasını güzel kurtarışlarıyla kaleci Thibaut Courtois önledi.
Real Madrid'in golcü futbolcusu Karim Benzema sakatlığından dolayı bu maçta forma giymezken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yaptığı değişiklikler tarihi yenilgiyi önleyemedi. 2 Mart 2019'dan bu yana ilk galibiyet Bernabeu'da 2 Mart 2019'dan bu yana ilk galibiyetini alan Barcelona, son olarak 21 Kasım 2015'te oynanan lig maçında Real Madrid'i deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.
Sahanın en yaşlı futbolcusu olan ve 86. dakikada oyuna giren Dani Alves (38 yaşında), Barcelona forması ile 400. maçına çıktı. Real Madrid'in son 5 maçlık serisi bozuldu El Clasico'larda Real Madrid'in son 5 maçlık (4 lig, 1 İspanya Süper Kupası) galibiyet üstünlüğünü sona erdiren Barcelona, ligde ise art arda 5. galibiyetini aldı.
La Liga'da bu zamana kadar 184 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu istatistik tüm El Clasico'larda Real Madrid'in 100, Barcelona'nın 96 galibiyeti ve 52 beraberlik oldu.
Real Madrid Liderliğini koruyor Real Madrid La Liga'da 66 puanla liderliğini korurken, bir maç eksiği ile Barcelona (54) 12 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Sevilla fırsatı kaçırdı La Liga ikincisi Sevilla (57) sahasında Real Sociedad ile 0-0 berabere kalarak, lidere yaklaşma fırsatını kaçırdı.
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