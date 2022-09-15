El bombasını silahla vurursanız bakın ne olur?

MERMİNİN ÖZELLİKLERİ İçeriğimizin ana unsurlarından ikisi el bombası ve mermi olduğuna göre, şimdi de mermiyi biraz inceleyelim. Hepimizin bildiği gibi, silahlar farklı şekillerde, boyutlarda ve güç aralıklarında üreitlirler. Benzer şekilde; mermiler bakır, kurşun ve çelik gibi çeşitli malzemelerden yapılır. Mermilerin tasarımı bir dizi kritik parametre göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bir merminin karşılaştığı ilk sorun, tabancanın namlusu ile sıkı bir bağ oluşturması gereken tabanca namlusudur. Güçlü bir sızdırmazlık sağlanamazsa, itici gazdan gelen gaz merminin yanından sızar ve bu da mermi için doğruluk ve verimlilik kaybına yol açar. Mermi tasarımı ayrıca namluya zarar vermeyecek şekilde olmalıdır, böylece merminin kaplaması tabanca namlusunda çok fazla sürtünmeye neden olmaz. Bir merminin silahtan çıktıktan sonraki fiziği de merminin etkinliğinde çok önemli bir rol oynar. Aslında balistik fizik olarak bilinen bununla ilgilenen özel bir fizik dalı vardır. Bir merminin fiziğini etkileyen iki önemli şey, şekli ve merminin ayrılmasıyla silah namlusunun hareketidir.