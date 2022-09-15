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Aktüel
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El bombasını silahla vurursanız bakın ne olur?

2022-09-15 10:27:24
El bombasını silahla vurursanız bakın ne olur?

El bombası, genellikle elle atılan bir patlayıcıdır ve bir mermi silahı olarak sınıflandırılır. Bir el bombası, genellikle bir patlayıcı yük, bir patlatma mekanizması ve patlatma mekanizmasını tetiklemek için bir ateşleme piminden oluşur.

#1
Foto - El bombasını silahla vurursanız bakın ne olur?

El bombası istenilen hedefe atılmadan önce emniyet kolu kaldırılır. Güvenlik kolunun çıkarılması, astarın patlamasına neden olur. Astarın patlaması sigortayı ateşler ve böylece onu tutuşturur. Yanan sigortanın, ana şarjı patlatan ve böylece el bombasının patlamasına neden olan fünyeye ulaşması sadece birkaç saniye sürer.

#2
Foto - El bombasını silahla vurursanız bakın ne olur?

Artık bir el bombasının temel olarak nasıl çalıştığını anladığımıza göre, farklı türlere ve gövdelerine geçelim. Üç ana el bombası türü vardır; bunlar parça tesirli, yüksek patlayıcılı ve duman bombalarıdır. Parça tesirli el bombaları, orduda en yaygın kullanılan el bombası türüdür. Bu bombalar, patladıkları anda etrafa şarapnel parçaları saçarlar. Bir parça tesirli el bombasının gövdesi genellikle çelikten veya bir tür sert sentetik maddeden yapılır. Bu sayede bombanın gövdesi ufak hasar alsa bile patlama meydana gelmez.

#3
Foto - El bombasını silahla vurursanız bakın ne olur?

MERMİNİN ÖZELLİKLERİ İçeriğimizin ana unsurlarından ikisi el bombası ve mermi olduğuna göre, şimdi de mermiyi biraz inceleyelim. Hepimizin bildiği gibi, silahlar farklı şekillerde, boyutlarda ve güç aralıklarında üreitlirler. Benzer şekilde; mermiler bakır, kurşun ve çelik gibi çeşitli malzemelerden yapılır. Mermilerin tasarımı bir dizi kritik parametre göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bir merminin karşılaştığı ilk sorun, tabancanın namlusu ile sıkı bir bağ oluşturması gereken tabanca namlusudur. Güçlü bir sızdırmazlık sağlanamazsa, itici gazdan gelen gaz merminin yanından sızar ve bu da mermi için doğruluk ve verimlilik kaybına yol açar. Mermi tasarımı ayrıca namluya zarar vermeyecek şekilde olmalıdır, böylece merminin kaplaması tabanca namlusunda çok fazla sürtünmeye neden olmaz. Bir merminin silahtan çıktıktan sonraki fiziği de merminin etkinliğinde çok önemli bir rol oynar. Aslında balistik fizik olarak bilinen bununla ilgilenen özel bir fizik dalı vardır. Bir merminin fiziğini etkileyen iki önemli şey, şekli ve merminin ayrılmasıyla silah namlusunun hareketidir.

#4
Foto - El bombasını silahla vurursanız bakın ne olur?

EL BOMBASI SİLAHLA VURULURSA PATLAR MI Bir el bombasına ateş edince patlama yaşanacağını düşünebilirsiniz, ancak bu sorunun cevabı o kadar da basit değil. Bir parça el bombası ve sıradan bir tabanca mermisini ele alalım. Böyle bir durumda merminin el bombasını patlatabilmesi için sert dış parça kabuğundan geçmesi gerekir. Tabanca ile el bombasına ateş ettiğinizde, bombanın üzerinde bir mermi izi oluşabilir, ancak bu iz ateşleyiciye ulaşmak için yeterince derin olmayacağından bombayı patlatamaz. Öte yandan mermi, bombanın içindeki fünyeye ulaşsa bile fünyeyi ateşlemek için yeterli kinetik enerjiye sahip olamaz.

#5
Foto - El bombasını silahla vurursanız bakın ne olur?

Şimdi, aynı el bombasına çok yüksek kalibreli bir keskin nişancı tüfeğiyle ateş edildiğini düşünelim. Bu sefer işler biraz daha farklı olurdu. Keskin nişancı tüfekleri, aerodinamik olarak en yüksek kalibrede, isabetlilik ve güç açısından da oldukça patlayıcı olan mermiler içerir. Bu durumda, keskin nişancı tüfekleri bir el bombasını patlatmak için yeteri kadar delik açabilir. Sonuç olarak, bir el bombasını sadece normal bir tabancayla patlatmak zordur, ancak yeterince güçlü bir keskin nişancı tüfeği, el bombasını patlatabilir.

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