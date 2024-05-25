  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
13
Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

2024-05-25 23:34:13
Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

Türkiye'deki başıboş köpek sorunu büyümeye devam ediyor. Bilindiği üzere son yıllarda onlarca vatandaşımız, sokak köpeklerinin saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Kimi çocuk da başıboş köpeklerin saldırısında veya saldırıdan kaçarken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Yaşanan can kayıpları, yüreklerimizi yakarken türlü hadsizliklerle adını duyuran "Ekşi Sözlük" adlı platformda yine bir skandala imza atıldı. Platformda açılan "5 senelik köpeğini mi kurtarırsın bir çocuğu mu?" isimli başlıkta mide bulandıran yorumlar yapıldı. İşte o rezil ifadeler...

14
#1
Foto - Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

Türkiye'de vatandaşlar başıboş köpek sorunu çözüm için Meclis'e gelecek düzenlemeyi bekliyor. Başıboş hayvan sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken, bu konuda 4 bakanlık kapsamlı bir çalışma yaptı.

#2
Foto - Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

Rapora göre başıboş köpekler bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanmaya sebep oldu. Hal böyleyken çeşitli ülkelerde uygulanan yöntemler gündeme gelmeye başladı. Sabah'ın aktardığı haberde: Bunların arasında İngiltere'de de uygulanan 1 hafta boyunca sahiplenilmeyen başıboş köpeklerin uyutulması da var.

#3
Foto - Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

Düzenlemeye ilişkin çalışmalara devam ederken, türlü türlü hadsiz ve rezil ifadelerle anılan "ekşi sözlük" adlı platform yine bir skandala sahne oldu. Ekşi sözlük'te "5 senelik köpeğini mi kurtarırsın bir çocuğu mu?" adı altında açılan başlıkta insana nefret kusuldu.

#4
Foto - Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

#5
Foto - Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

#6
Foto - Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

#7
Foto - Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

#8
Foto - Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

#9
Foto - Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

#10
Foto - Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

#11
Foto - Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

#12
Foto - Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KÖKSAL

EKŞİ SÖZCÜKCÜLERİDE UYUTMAMIZ LAZIM,,, HAYVANLAŞMIŞ İSTEMEZUK ZİHNİYETİNİN ALLAH BELASINI VERSİN

Anadolu

Bu insanlık düşmanı iki ayaklı itleri uyutmakta fayda var.
TÜM YORUMLARA GİT ( 14 )
İstanbul'da korkutan deprem
Gündem

İstanbul'da korkutan deprem

AFAD, İstanbul'da saat 00.38'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İlk kez bu kadar açık söylediler: 3 ülkeyi işgal etmeliyiz!
Dünya

İlk kez bu kadar açık söylediler: 3 ülkeyi işgal etmeliyiz!

Rus Tümgeneral Nikolay Plotnikov, Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'nın işgal edilmesi ve Rus toprakları..
Siyonist zihniyet Londra'da ortaya çıktı! Müslüman kadını taciz etti
Gündem

Siyonist zihniyet Londra'da ortaya çıktı! Müslüman kadını taciz etti

Gazze'de katliama imza atan siyonist zihniyet bu sefer Londra'da ortaya çıktı.
Türkiye ile Çin'in müthiş hamlesi Yunanistan'ın aklını aldı
Ekonomi

Türkiye ile Çin'in müthiş hamlesi Yunanistan'ın aklını aldı

Türkiye'nin enerji alanında yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Yunan basını, Türkiye ve Çin'in nükleer santral görüşmelerinde sona yaklaşmas..
İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! Gram altın 500 lira birden değişecek
Ekonomi

İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! Gram altın 500 lira birden değişecek

Piyasa uzmanı İslam Memiş, elinde Türk lirası olanları uyarırken gram altınla ilgili yeni tahminini paylaştı. Memiş, 2500 lira civarında ola..
Dünyanın en ölümcül bitkisi o: Siyanürden 6 bin kat daha zehirli! 4 minik tohum bile bir kişiyi öldürebilir
Aktüel

Dünyanın en ölümcül bitkisi o: Siyanürden 6 bin kat daha zehirli! 4 minik tohum bile bir kişiyi öldürebilir

Dünya üzerinde bulunan en tehlikeli ve en ölümcül bitkisi o... Doğanın hem bir şifa hem de zehir taşıdığını yüzlerce yıldır biliyoruz. Fakat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23