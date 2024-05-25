Ekşi Sözlük'te skandal: Olayın ardından yapılan paylaşım, işte o sözler! Her türlü rezillik varken şimdi bunlar çıktı

Türkiye'deki başıboş köpek sorunu büyümeye devam ediyor. Bilindiği üzere son yıllarda onlarca vatandaşımız, sokak köpeklerinin saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Kimi çocuk da başıboş köpeklerin saldırısında veya saldırıdan kaçarken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Yaşanan can kayıpları, yüreklerimizi yakarken türlü hadsizliklerle adını duyuran "Ekşi Sözlük" adlı platformda yine bir skandala imza atıldı. Platformda açılan "5 senelik köpeğini mi kurtarırsın bir çocuğu mu?" isimli başlıkta mide bulandıran yorumlar yapıldı. İşte o rezil ifadeler...