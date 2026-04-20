Eksi 253 derecede yanıyor! 16 dakikalık “sessiz” uçuş, tüm dünyayı dumura uğrattı
Çin, geleneksel jet yakıtı yerine doğrudan sıvı hidrojeni yakan devrim niteliğindeki motoruyla 16 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştirdi. Eksi 253 derecede saklanan yakıtla çalışan bu teknoloji, Airbus’ın yakıt hücresi yöntemine karşı Pekin’in "doğrudan yanma" üstünlüğünü ortaya koydu. Havacılık tarihinde bir dönüm noktası kabul edilen bu test, gelecekte devasa yolcu uçaklarının enerji bağımsızlığını kazanması yolunda en somut adım olarak görülüyor.