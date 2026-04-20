Eksi 253 derecede yanıyor! 16 dakikalık “sessiz” uçuş, tüm dünyayı dumura uğrattı

Hidrojenle uçmanın iki ana yolu var ve dünya devleri bu konuda keskin bir ayrım yaşıyor: Çin’in seçimi (doğrudan yanma): AEP100 motoru, sıvı hidrojeni eksi 253 derecede depoluyor ve geleneksel jet motorlarına benzer şekilde doğrudan türbin çevriminde yakıyor. Bu yöntem, devasa yolcu uçakları için gerekli olan yüksek güç yoğunluğunu sağlıyor. Airbus’ın seçimi (yakıt hücresi): Avrupalı havacılık devi, ZEROe projesiyle hidrojeni elektriğe dönüştüren yakıt hücrelerini tercih ediyor. Bu, egzozdan sadece su buharı çıkması anlamına gelse de, güç yoğunluğu ve ölçeklenebilirlik konusunda mühendislik zorlukları barındırıyor.