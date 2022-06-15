2022-06-15 16:50:07 Ekrem'e elini veren kolunu kaptırıyor! CHP'li İBB, AK Partili belediyenin alanına çöktü
Mülkiyeti AK Partili Üsküdar Belediyesi’ne ait olan otoparkta hak iddia eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, alana gönderdiği çok sayıda zabıta ekibiyle otoparkı farklı proje alanı olarak kullanacağı gerekçesiyle boşalttı. Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerinin olay yerine geldiği alanda yer yer tansiyon yükseldi, arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.