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Ekrem'e elini veren kolunu kaptırıyor! CHP'li İBB, AK Partili belediyenin alanına çöktü

2022-06-15 16:50:07
Ekrem'e elini veren kolunu kaptırıyor! CHP'li İBB, AK Partili belediyenin alanına çöktü

Mülkiyeti AK Partili Üsküdar Belediyesi’ne ait olan otoparkta hak iddia eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, alana gönderdiği çok sayıda zabıta ekibiyle otoparkı farklı proje alanı olarak kullanacağı gerekçesiyle boşalttı. Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerinin olay yerine geldiği alanda yer yer tansiyon yükseldi, arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

#1
Foto - Üsküdar Salacak Sahilinde bulunan ve mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait olan otopark alanı İSPARK’a kiralanmış, belirli dönemlerde ise etkinlik alanı olarak kullanılmıştı.

Üsküdar Salacak Sahilinde bulunan ve mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait olan otopark alanı İSPARK’a kiralanmış, belirli dönemlerde ise etkinlik alanı olarak kullanılmıştı.

#2
Foto - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise herhangi bir yazılı bildirim göndermeden başka bir proje için kullanacağını belirterek alanda hak iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise herhangi bir yazılı bildirim göndermeden başka bir proje için kullanacağını belirterek alanda hak iddia etti.

#3
Foto - Sabahın erken saatlerinde çok sayıda İBB zabıta ekibi otoparka gelerek alanı boşalttı.

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda İBB zabıta ekibi otoparka gelerek alanı boşalttı.

#4
Foto - Yaşanan olayın ardından Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri de olay yerine gelince taraflar arasında arbede yaşandı. Çok sayıda çevik kuvvet polisi çıkan arbedeyi önlerken çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaşanan olayın ardından Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri de olay yerine gelince taraflar arasında arbede yaşandı. Çok sayıda çevik kuvvet polisi çıkan arbedeyi önlerken çevrede güvenlik önlemi aldı.

#5
Foto - “ALANI İBB'YE OTOPARK OLARAK DEVRETTİK” - Yaşanan olaya ilişkin konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, şu ifadelerde bulundu:

“ALANI İBB'YE OTOPARK OLARAK DEVRETTİK” - Yaşanan olaya ilişkin konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, şu ifadelerde bulundu: "Yaşanmasını istemediğimiz durumlar meydana geldi. Üsküdar nüfus itibariyle İstanbul’un en yoğun nüfusunu barındıran aynı zamanda günde 1,5 milyon insanın hareketli olarak kullandığı bir ilçe. Biz bu alanı İBB’ye otopark olarak devrettik. Yıllardır da işletilen bir alandı. Onun haricinde aynı zamanda resmi dönemlerde tören alanı olarak da kullanılıyordu. Bize İBB tarafından herhangi bir proje sunulmadan bir bilgi verilmeden İBB burayı otopark olarak boşalttı. Farklı bir proje yapmayı düşündüğünü sadece sözlü olarak öğrendik. Tesisimiz hemen yan tarafında Nevmekan ve Hanım Sultanlar Müzemizin olduğu bir alan. Kullanım yetkisi zaten Üsküdar Belediyesi’nde. Biz burayı İBB’ye otopark kullanımı için verdik. Malum İstanbul’un büyük sorunlarından biri otopark problemi. İnsanlar buraya aracını bırakıp, işlerini hallediyor. Bu nedenle amacı doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz. Biz burada şantiye görmek istemiyoruz. Daha doğrusu ne yapılacağını da bilmiyoruz”

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