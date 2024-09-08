2024-09-08 06:27:35 Ekremci operasyona Mansur Yavaş'tan veto! "CHP'ye hakarettir" deyip adaylık sinyali verdi
CHP'de 4 ayaklı iç çekişme sürüyor. Mansur Yavaş "CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik ekip" iddialarına sert tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu ve ekibine göndermede bulunan Yavaş, "'5 kişi buna karar alacak' denmesi CHP'ye hakarettir. Günü gelince partinin kurulları buna karar verecek" diyerek adaylık sinyali verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutup "Penaltıyı ben attırırım" diyerek süreci yürütüyor. İmamoğlu'nun hem Özel'in izlediği bu politikadan hem de Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor.