Ekremci operasyona Mansur Yavaş'tan veto! "CHP'ye hakarettir" deyip adaylık sinyali verdi

ANKET BOMBASI... "İMAMOĞLU'NDAN ÖNDEYİM" Fatih Altaylı konuya ilişkin "Bu yalanlanmaz, çünkü bu yalan değil. Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı konusunda hiç de isteksiz olmadığını hep gördüm. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı istiyor, ama bunu yüksek sesle dile getirmiyor biraz geride duruyor. Toplumun geneli açısından da Ekrem İmamoğlu daha aday gibi duruyor ama şu kesin ki; Mansur Bey de o görevi en az İmamoğlu kadar istiyor." şeklinde konuştu.