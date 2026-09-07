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Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede şok savunma! Yüz binlerce avroluk servete ve lüks tekneye

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Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede şok savunma! Yüz binlerce avroluk servete ve lüks tekneye

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası kapsamında tutuksuz yargılanan Mehmet Selim İmamoğlu, mahkemede yaptığı açıklamalarla tepki topladı.

#1
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede şok savunma! Yüz binlerce avroluk servete ve lüks tekneye

Hırvatistan'a aktarılan 390 bin avroluk devasa kaynak ile 772 bin TL'lik lüks sportif yelkenli alımını "annemden, babamdan borç aldım" diyerek savunan oğul İmamoğlu, suçlamaları reddederek MASAK raporlarını ve adli makamları hedef aldı.

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede şok savunma! Yüz binlerce avroluk servete ve lüks tekneye

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu savunma yaptı. Oğul İmamoğlu, Hırvatistan'a aktarılan 390 bin avroluk sermaye ile 772 bin TL'lik sportif yelkenli alımını "borç" ve "aile içi destek" olarak savundu. Hırvatistan'a aktarılan yüz binlerce avroluk serveti ve lüks yelkenli alımına "annemden, babamdan borç aldım" diyen sanık İmamoğlu, MASAK raporlarını hedef aldı.

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede şok savunma! Yüz binlerce avroluk servete ve lüks tekneye

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 2. celsesinin 13. duruşması tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu savunma yaptı.

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede şok savunma! Yüz binlerce avroluk servete ve lüks tekneye

İddianamede Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da kurduğu inşaat şirketine, anne ve dedesinin yaklaşık 388 bin euro para aktardığı saptanmış, savcılık ve MASAK gönderilen bu paranın aklama faaliyeti olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

#5
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede şok savunma! Yüz binlerce avroluk servete ve lüks tekneye

Oğul İmamoğlu'nun ayrıca "Ludio" isimli 6.5 metrelik bir tekneyi 772 bin liraya satın aldığı, bu teknenin de parasının Ekrem İmamoğlu tarafından verildiği belirlenmişti.

#6
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede şok savunma! Yüz binlerce avroluk servete ve lüks tekneye

MAĞDUR EDEBİYATIYLA BAŞLADI "SOYADIM İMAMOĞLU OLDUĞU İÇİN BU KÜRSÜDEYİM" Mehmet Selim İmamoğlu kürsüye çıkar çıkmaz mahkemede bulunma sebebini soyadı 'İmamoğlu' olmasına bağladı. Oğul İmamoğlu akıllara durgunluk veren savunmasında, siyasetle hiçbir alakası olmamasına rağmen bu davaya dahil edildiğini belirtti.

#7
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede şok savunma! Yüz binlerce avroluk servete ve lüks tekneye

İmamoğlu, "Benim soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım. Burada olmanın gerçek sebebinin ise babam üzerinde baskı kurmak ve onu geri adım atmaya zorlamak olduğuna inanıyorum. Çok acı ki arkamda babam, kürsüde ben, maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmayacak bir karaya tanıklık ediyoruz.

#8
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede şok savunma! Yüz binlerce avroluk servete ve lüks tekneye

Biz hem İmamoğlu ailesi hem de Kaya ailesi olarak bu davanın ana hedeflerinden biri haline getirildik. Biz İmamoğlu ailesi olarak aileleri tehdit eden bu davalar karşısında güçlü ve dirayetli bir şekilde sonuna kadar durmaya devam edeceğiz." dedi.

#9
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede şok savunma! Yüz binlerce avroluk servete ve lüks tekneye

HIRVATİSTAN'A EURO YAĞMURU: "ANNEMLE DEDEMDEN BORÇ ALDIM" DEDİ İddianamenin en kritik ayağını oluşturan yurt dışı sermaye transferleri konusunda İmamoğlu'nun Hırvatistan'daki para trafiğine karşı yaptığı savunma şaşkınlık yarattı. İTÜ İnşaat Mühendisliği mezuniyeti sonrası "yurt dışına açılma" bahanesiyle Hırvatistan'da şirket kurduğunu belirten sanık, babası Ekrem İmamoğlu'nun "Siyasete malzeme olur" uyarısına rağmen projeden vazgeçmediğini aktardı. Kendi adına Tectum adlı şirketi kurarak Hırvatistan'daki 150 konutluk dev projeyi yürüten Tero Service firmasına yüzde 20 ortak olduğunu doğrulayan İmamoğlu, İş Bankası üzerinden Hırvatistan'daki Kent Bank'a 388 bin 303 avro (yaklaşık 390 bin €) transfer ettiğini kabul etti. Bu devasa döviz kaynağını ise "annem ve dedemden borç aldım" diyerek savundu.

#10
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede şok savunma! Yüz binlerce avroluk servete ve lüks tekneye

DENETİM KURUMLARINI VE BASINI SUÇLADI Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tespit edilen şüpheli para hareketlerini çürütmekte yetersiz kalan sanık, suçu denetim organlarına attı. MASAK'ın banka hesap hareketlerini "mükerrer yazarak transfer miktarını iki katı gösterdiğini" öne süren İmamoğlu, basın organlarını ve iddiaları haberleştiren gazetecileri hedef gösterdi. Hırvatistan'daki ortağının Temmuz 2025'te kazada ölmesi üzerine yapılan haberlerden rahatsız olduğunu belirten sanık, adli makamları suçlayıcı ifadeler kullandı.

#11
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede şok savunma! Yüz binlerce avroluk servete ve lüks tekneye

772 BİN LİRALIK TEKNEYE 'BABA BORCU' DEDİ Duruşmada lüks hobi harcamalarına da değinen İmamoğlu, 2024 yılında satın aldığı 2009 model sportif yelkenli için ödediği 772 bin TL'lik lüks harcamanın finansmanını da yine aile kaynaklarına bağladı. Sanık, yelkenli bedelini babası Ekrem İmamoğlu'ndan borç alarak havale yoluyla ödediğini iddia etti.

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