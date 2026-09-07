Arap Birliğinden İran’a tepki İsrail’e ‘Caydırıcı Önlem’ çağrısı

MESCİD-İ AKSA İÇİN NET MESAJ Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Mescid-i Aksa oldu. Komite, İsrailli yetkililer ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ile burada gerçekleştirilen Yahudi ayin ve dualarına tepki gösterdi. Mescid-i Aksa'nın bütün alanlarıyla yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu vurgulanırken, Kudüs'teki İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarının korunmasında tarihi Haşimi Vesayetinin öneminin altı çizildi. Komite ayrıca İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde egemenliği bulunmadığını belirterek, Doğu Kudüs'ün 1967 sınırları temelinde kurulacak bağımsız Filistin devletinin başkenti olması gerektiğini yineledi.