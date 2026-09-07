Arap Birliğinden İran’a tepki İsrail’e ‘Caydırıcı Önlem’ çağrısı
Arap Birliği'nin Kahire'de gerçekleştirilen 166. Bakanlar Düzeyi Toplantısı'ndan bölgedeki gerilime ilişkin dikkat çeken mesajlar çıktı. Arap ülkelerinin dışişleri bakanları İran'ın bazı Arap ülkelerini hedef alan saldırılarına tepki gösterirken, İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarının durdurulmasını istedi. Kudüs'ten Sorumlu Arap Bakanlar Komitesi ise İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki uygulamalarına karşı “kısıtlayıcı ve caydırıcı önlemler” alınması için uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu.