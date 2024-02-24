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Medya
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Ekrem İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Kalesinde öyle bir gol gördü ki akıl alır gibi değil

2024-02-24 14:37:15
Ekrem İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Kalesinde öyle bir gol gördü ki akıl alır gibi değil

Kurtuluş Tayiz, "Yutkunarak Atatürk demeyeceksiniz, yutkunarak cumhuriyet demeyeceksiniz, avazınız çıktıkça cumhuriyet diyeceksiniz" diye kükreyen Ekrem İmamoğlu’na tarihi bir ayar verdi. “Hem İBB Başkanlık koltuğunu elde etmek için Kandil'den destek bekleyeceksiniz hem de samimi Atatürkçüleri gaza getirip gönüllerini çalacaksınız” diyerek İmamoğlu’na gönderme yapan Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ekrem İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Kalesinde öyle bir gol gördü ki akıl alır gibi değil

“HDP/DEM ile "Kent uzlaşısı" adı altında ittifak yapan CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir videosuna rastladım. İmamoğlu kürsüde "Yutkunarak Atatürk demeyeceksiniz, yutkunarak cumhuriyet demeyeceksiniz, avazınız çıktıkça cumhuriyet diyeceksiniz" diye kükrüyordu adeta.

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Kalesinde öyle bir gol gördü ki akıl alır gibi değil

Hakkını vermek gerekirse etkili bir söylevdi. Fakat kendisinin de yutkunmadan bu sözleri sarf etmesi aşırı samimiyetsiz ve tehlikeli. Zira terör örgütünün siyasi uzantısıyla açık/kapalı ittifak yapan kendileri. Samimi bir Atatürkçünün, yutkunmadan terör örgütü uzantılarıyla bir araya gelmesi pek olağan bir ruh halini göstermiyor. Hem İBB Başkanlık koltuğunu elde etmek için Kandil'den destek bekleyeceksiniz hem de samimi Atatürkçüleri gaza getirip gönüllerini çalacaksınız!

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Kalesinde öyle bir gol gördü ki akıl alır gibi değil

Bu tutarsızlığı, samimiyetsizliği her siyasetçinin midesi kaldırmaz. Fazlasıyla ikiyüzlü, tutarsız biri olması gerekiyor ki, Atatürk ile Kandil/DEM'i aynı potada eritebilsin.

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Kalesinde öyle bir gol gördü ki akıl alır gibi değil

Evet, Atatürk ile Apo fotoğraflarını yan yana getirenleri hatırlıyoruz. Siyaset mühendisleri, Gezi olayları sırasında PKK ile solcuları yan yana getirmek için az uğraşmamıştı. Sonradan Kemal Kılıçdaroğlu aracılığıyla CHP'yi böyle bir yola soktular. Yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kurultayda Demirtaş'a selam göndererek aynı çizgiyi devam ettirdi. Özgür Özel, İmamoğlu'nun vekil genel başkan adayı olduğundan bu yola saptı. İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanma zorunluluğu CHP'nin ittifak stratejisini belirlemiş görünüyor.

#5
Foto - Ekrem İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Kalesinde öyle bir gol gördü ki akıl alır gibi değil

İmamoğlu seçimleri hizmet yarıştırarak değil, ideolojik-siyasi kutuplaşma yaratarak alabileceğini düşünüyor. Yoksa, belediye seçimlerinde bu kadar Atatürk ajitasyonu niye yapsın?

#6
Foto - Ekrem İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Kalesinde öyle bir gol gördü ki akıl alır gibi değil

Ne var ki tutarsızlığın, samimiyetsizliğin, ikiyüzlülüğün bu kadarını CHP seçmeni de İstanbul seçmeni de kaldıramaz. İmamoğlu'nun "en büyük Atatürkçü benim" söylevlerinin arkasına gizleyerek CHP'yi DEM'e rehin vermesi bir yerde geri teper ve patlar. Bu kadar samimiyetsizliği hayat da kaldıramaz. Kemal Kılıçdaroğlu görünürde her şeyi doğru yapmıştı; Atatürkçüler de Kandil de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Sonu hüsran oldu görüldüğü üzere. Aynı hüsran, aynı son yutkunmadan Atatürk söylevleri çekip diğer yandan DEM'le kol kola yürüyenleri de bekliyor. Yanlış anlaşılmasın kâhin değilim, hayat bunu herkesin görebileceği açıklıkta şimdiden gösteriyor.”

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