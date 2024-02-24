2024-02-24 14:37:15 Ekrem İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Kalesinde öyle bir gol gördü ki akıl alır gibi değil
Kurtuluş Tayiz, "Yutkunarak Atatürk demeyeceksiniz, yutkunarak cumhuriyet demeyeceksiniz, avazınız çıktıkça cumhuriyet diyeceksiniz" diye kükreyen Ekrem İmamoğlu’na tarihi bir ayar verdi. “Hem İBB Başkanlık koltuğunu elde etmek için Kandil'den destek bekleyeceksiniz hem de samimi Atatürkçüleri gaza getirip gönüllerini çalacaksınız” diyerek İmamoğlu’na gönderme yapan Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: