Ekrem İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! Kalesinde öyle bir gol gördü ki akıl alır gibi değil

Ne var ki tutarsızlığın, samimiyetsizliğin, ikiyüzlülüğün bu kadarını CHP seçmeni de İstanbul seçmeni de kaldıramaz. İmamoğlu'nun "en büyük Atatürkçü benim" söylevlerinin arkasına gizleyerek CHP'yi DEM'e rehin vermesi bir yerde geri teper ve patlar. Bu kadar samimiyetsizliği hayat da kaldıramaz. Kemal Kılıçdaroğlu görünürde her şeyi doğru yapmıştı; Atatürkçüler de Kandil de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Sonu hüsran oldu görüldüğü üzere. Aynı hüsran, aynı son yutkunmadan Atatürk söylevleri çekip diğer yandan DEM'le kol kola yürüyenleri de bekliyor. Yanlış anlaşılmasın kâhin değilim, hayat bunu herkesin görebileceği açıklıkta şimdiden gösteriyor.”