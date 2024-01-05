Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! CHP’nin ciğerini bilen isim, “Dün gece yaptı” diyerek şok gelişmeyi duyurdu

Yarkadaş "İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin 300 bine yakın üyesi var. Türkiye genelinde de 1 milyon 480 bin üyesi var. Benim oturduğum Kadıköy’de 20 bin CHP üyesi var. Bu 20 bin CHP üyesi mi Kadıköy’ü kimin yöneteceğine karar verecek, CHP içindeki 20 kişi mi? Yani diyorlar ki 20 bin kişi doğru kararı veremez ama 20 kişi verir. Ekrem Bey niye ön seçim istemedi? Çünkü ön seçim olsaydı Türkiye’nin değişik yerlerinde İzmir’de, Ankara’da, Mersin’de, Antalya’da istemedikleri kişiler Belediye Başkanı olacaktı. Şimdi Ekrem Bey 39 ilçenin tamamını belirlemek istiyor. Dün gece Ankara’ya bir liste yolladı. İstanbul adaylarının listesini. Bunların açıklanmasını istedi. Belediye meclisinin ilk 5 sırasını da kendisi yazmak istiyor" ifadelerine yer verdi.