2024-01-05 11:42:04 Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! CHP’nin ciğerini bilen isim, “Dün gece yaptı” diyerek şok gelişmeyi duyurdu
tv100'ün programı Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'ta tv100.com yazarı Barış Yarkadaş verdiği kulis bilgisinde "Şimdi Ekrem Bey 39 ilçenin tamamını belirlemek istiyor. Dün gece Ankara’ya bir liste yolladı. İstanbul adaylarının listesini. Bunların açıklanmasını istedi. Belediye meclisinin ilk 5 sırasını da kendisi yazmak istiyor" ifadelerini kullandı.