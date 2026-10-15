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Ekolojik köprülerden müthiş görüntüler! 21 tane yapıldı!

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Ekolojik köprülerden müthiş görüntüler! 21 tane yapıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Karayolu ve demiryolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa ettik” dedi.

#1
Foto - Ekolojik köprülerden müthiş görüntüler! 21 tane yapıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ve demiryolunda yapımı devam eden ve tamamlanan ekolojik köprülere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatı geçiş güzergâhlarını koruma hedefiyle mevcut karayolu ve demiryolu ağında tespit ettiğimiz geçiş noktalarına ekolojik köprüler inşa ediyoruz. Karayolu ve demiryolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa ettik.” dedi.

#2
Foto - Ekolojik köprülerden müthiş görüntüler! 21 tane yapıldı!

KARAYOLLARINDA EKOLOJİK KÖPRÜ SAYISI 16’YA ULAŞTI Bakan Uraloğlu, karayolu ekolojik köprüleri kapsamında en son Erzurum Kuzey Çevre Yolu üzerinde yer alan ekolojik köprünün çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, karayolundaki ekolojik köprü sayısının 16’ya ulaştığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı mevkii gibi stratejik bölgelerde toplam 19 yeni karayolu ekolojik köprüsü planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Ekolojik köprülerden müthiş görüntüler! 21 tane yapıldı!

DEMİRYOLLARINDA 5 EKOLOJİK KÖPRÜ TAMAMLANDI Demiryolu hatlarında da yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla ekolojik köprü uygulamalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Uraloğlu, bu yapıların çevresine uyumlu doğal malzemelerle kaplandığını ve bölgedeki bitki örtüsüne uygun olarak tasarlandığını kaydetti. Uraloğlu, “Demiryolu hatlarımızda bugüne kadar 5 ekolojik köprü inşa ettik. Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nda bir, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında üç, Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Banaz-Eşme arasında da bir ekolojik köprüyü tamamladık.” dedi.

#4
Foto - Ekolojik köprülerden müthiş görüntüler! 21 tane yapıldı!

DÜNYADA HIZLI TREN HATTI ÜZERİNDE İNŞA EDİLEN İLK EKOLOJİK KÖPRÜ Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nın 416. kilometresinde yer alan ekolojik köprünün dünyada hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, köprünün kızıl geyik, vaşak, yaban domuzu ve kurt gibi türlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede inşa edildiğini belirtti.

#5
Foto - Ekolojik köprülerden müthiş görüntüler! 21 tane yapıldı!

Ekolojik köprünün yapılacağı alanın, hattın 390 ile 420. kilometreleri arasındaki 30 kilometrelik kesimde yaban hayatı uzmanlarıyla gerçekleştirilen incelemeler sonucunda belirlendiğini ifade eden Uraloğlu, hayvanların köprüden geçişlerinin ve yapıya uyum süreçlerinin fotokapan sistemleriyle izlendiğini bildirdi. Uraloğlu, “Yaklaşık 2 bin 500 metrekare geçiş alanına sahip ekolojik köprümüz 9,6 metre yüksekliğinde. Taban uzunluğu 74,15 metre, tepe uzunluğu ise 46,55 metre. Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nın 393. kilometresinde bir ekolojik köprü daha yapmayı planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

#6
Foto - Ekolojik köprülerden müthiş görüntüler! 21 tane yapıldı!

HALKALI-KAPIKULE HATTINDA 3 EKOLOJİK KÖPRÜ Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında doğal yaşamın korunması amacıyla üç ekolojik köprünün tamamlandığını belirterek “Kırklareli-Pancarköy arasında hattın 155. kilometresinde alt geçit, Kırklareli-Ağayeri arasında 171. kilometrede ve Edirne-Kabaağaç arasında 181. kilometrede üst geçit niteliğinde ekolojik köprüler yaptık.” dedi.

#7
Foto - Ekolojik köprülerden müthiş görüntüler! 21 tane yapıldı!

ANKARA-İZMİR HATTI’NDA YENİ EKOLOJİK KÖPRÜ Bakan Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında da Uşak yakınlarındaki Banaz-Eşme arasında doğal hayatın korunmasına yönelik bir ekolojik köprünün tamamlandığını söyledi.

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