Ekolojik köprülerden müthiş görüntüler! 21 tane yapıldı!

DEMİRYOLLARINDA 5 EKOLOJİK KÖPRÜ TAMAMLANDI Demiryolu hatlarında da yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla ekolojik köprü uygulamalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Uraloğlu, bu yapıların çevresine uyumlu doğal malzemelerle kaplandığını ve bölgedeki bitki örtüsüne uygun olarak tasarlandığını kaydetti. Uraloğlu, “Demiryolu hatlarımızda bugüne kadar 5 ekolojik köprü inşa ettik. Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nda bir, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında üç, Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Banaz-Eşme arasında da bir ekolojik köprüyü tamamladık.” dedi.