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Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı! Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı! Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü

Bitlis’teki Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharla birlikte sarı, turuncu, kızıl ve kahverenginin farklı tonlarına büründü...

#1
Foto - Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı! Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü

Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası’nda sonbaharın en dikkat çekici görüntüleri ortaya çıktı. Zengin bitki örtüsü ve gölleriyle öne çıkan bölge, mevsimin renkleriyle birlikte ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

#2
Foto - Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı! Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, zengin bitki örtüsü, gölleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor. Sonbaharda ağaçların ve bitki örtüsünün sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlara bürünmesiyle seyrine doyum olmayan manzaranın ortaya çıktığı kaldera, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

#3
Foto - Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı! Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü

Kalderayı ziyaret eden Deniz Kandöre, bölgenin sonbaharda fotoğraf tutkunları için güzel bir durak olduğunu söyledi.

#4
Foto - Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı! Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü

Kandöre, "Nemrut açıkçası çok güzel ve sıkça tercih ettiğimiz bir yer. Milli park olmasıyla daha fazla rağbet görecektir. Renk cümbüşü ve pastel tonlar, fotoğraf çekmeyi sevenler için burası vazgeçilmez bir yer." dedi.

#5
Foto - Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı! Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü

Aydın'dan Bitlis'e gelen Helin Kılıç ise Nemrut Kalderası'nı daha önce yaz aylarında ziyaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

#6
Foto - Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı! Nemrut Kalderası sonbahar renklerine büründü

"Bugün hava yağmurlu olduğu için sisten dolayı göl çok mavi değildi. Buranın sonbahar ruhunu hissetmek için geldik. Daha önce dron çekimlerini görüyordum. Canlı görmek nasip oldu, çok beğendim. Sonbaharı yaşamak isteyen herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim."

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