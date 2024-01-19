  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü gazeteci, ‘kesin’ diyerek tarihi açıkladı! Hükümet, emekli maaşlarının üstüne ek zammın dışında o parayı verecek! Heh, şimdi oldu işte

Dolar sahiplerinin dizlerinin bağı çözülecek! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Gerçekten çok büyük şok

Zamda hayal kırıklığı yaşayan emeklilerin gönlü böyle alınacak! Hükümetten bomba hamle geliyor! Bu karar bayram ettirir

Araç sahiplerini kara kara düşündürecek haber! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! İşte bu hiç hesapta yoktu

Hakan Fidan’dan beklenmedik hamle! Apar topar bu kararı aldı! Bakalım bundan sonra ne olacak

Herkes Türkiye’nin bu köyünü konuşuyor! Doğuştan 4 dil biliyorlar! Hele İngilizceyi bülbül gibi şakıyorlar! Nerede olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Kredi kartıyla internetten alışveriş yapanlara büyük şok! Yeni karar açıklandı! 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

Merkez Bankası’ndan flaş duyuru! Tarih verildi! İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu

Bir döneme damga vurmuştu! Yattara’nın şimi nerede olduğunu duyunca şaşıracaksınız

Ünlü online alışveriş markası iflas etti! Müşteriler şokta, yana yakıla 'Siparişlerimiz ne olacak?' diye sormaya başladılar
Ekonomi
6
Ekmek İstanbul’dan ucuz, mezar bedava

2024-01-19 12:32:35
Ekmek İstanbul’dan ucuz, mezar bedava

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının mezar yeri ücretlerine yüzde 54.15 oranında zam yapmasıyla başlayan tepkiler sürerken Sivas Belediyesi mezar yeri dahil tüm cenaze işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

#1
Foto - Ekmek İstanbul’dan ucuz, mezar bedava

Öte yandan İstanbul’da 200 gram ekmek 8 lira, 250 gram ekmek ise 10 liradan satışa sunulurken Sivas’ta bazı büfe sahipleri 220 ile 230 gram arasında değişen somun ekmeği 5 liradan satışa sunuyor.

#2
Foto - Ekmek İstanbul’dan ucuz, mezar bedava

Halka hizmet olması için somun ekmeğinin fiyatını 5 lira yapan büfe sahibi Yağız çakmak, yaklaşık iki yıldır piyasanın altında satış yaptıklarını kaydetti. Çakmak, kentte 7 liraya satılan ekmeğin fiyatını 5 liraya indirdikleri için talebin yoğun olduğunu söyledi.

#3
Foto - Ekmek İstanbul’dan ucuz, mezar bedava

Kâr oranını düşük tutarak vatandaşa hizmet sunmak istediklerini belirten İşletme sahibi Yağız Çakmak, şunları söyledi:

#4
Foto - Ekmek İstanbul’dan ucuz, mezar bedava

“Birkaç yıldır biz ekmek fiyatını Sivas’ta piyasasının altında satıyoruz. Şu an İstanbul gibi büyük şehirlerde ekmek fiyatı 10 lirayken bizde 5 liradan satılıyor. Sivas’ta birçok yerde 6 buçuk liraya satılırken bizden 5 liradan satışa sunuluyor. Ekmeklerin gramajı 220 ile 230 arasında oluyor. Talep olarak yoğun bir talep alıyoruz. Birkaç yıldır halka hizmet olması için elimizden geldiğince Sivas piyasasının altında bir fiyatla satıyoruz. Yılbaşından sonra ekmeğe zam geldi şuan Sivas’ta 7 liradan satışa sunanlar var. Ben 5 liradan satıyorum, ben kâr edebiliyorsam herkes kâr edebilir, onları da ucuz fiyattan satmaya davet ediyorum. Fiyatın düşük olduğunu görenler gramajın düşük olduğunu düşünüyor. Ancak standart gramında satışa sunuyoruz, fiyatı da düşük tutarak vatandaşı koruyoruz”

#5
Foto - Ekmek İstanbul’dan ucuz, mezar bedava

Ekmeğin ucuz olduğunu belirten müşteri Şemsettin Şener, “Ekmeğin ucuz olması bizim işimize geliyor. İsteriz ki her tarafta böyle ucuz olsun. Uzun zamandır buradan ekmek alıyorum, gram olarak düşük mü bilmiyorum ama buradan memnunum” dedi.

Yaklaşan seçim Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!
Gündem

Yaklaşan seçim Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!

İP Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşan seçimler öncesi dikkat çeken bir çıkış da bulundu.
Can Ataklı'dan skandal ifadeler! Terör örgütü PKK'yı böyle aklamaya çalıştı
Medya

Can Ataklı'dan skandal ifadeler! Terör örgütü PKK'yı böyle aklamaya çalıştı

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, terör örgütü PKK'nın hain saldırılarına ilişkin skandal ifadeler kullandı. Ataklı, "PKK, çok uzun süredir s..
Genel Merkez'e soğuk duş! Meclis'teki seçimi Kılıçdaroğlu kazandı
Gündem

Genel Merkez'e soğuk duş! Meclis'teki seçimi Kılıçdaroğlu kazandı

CHP'de yeni yönetimle eski yönetim arasında rekabete neden olan Meclis İdare Amirliği seçimini Genel Merkez kaybetti. CHP'nin yeni Meclis İd..
Maliye Bakanı'na verilen ceza dünyanın ağzını açık bıraktı
Dünya

Maliye Bakanı'na verilen ceza dünyanın ağzını açık bıraktı

Katar'da ceza mahkemesi Körfez Arap ülkesinin eski maliye bakanını 5,6 milyar dolardan fazla kara para aklamaktan 20 yıl hapis cezasına ve 1..
ABD'den şaşırtan
Dünya

ABD'den şaşırtan "Filistin Devleti" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uzun ve kısa vadeli sorunlarını Filistin devleti olmadan çözmenin "hiçbir yolu" bulunmadığını açıkladı...
TSK vurdu PKK kudurdu… Petrol kaçırmaya başladılar… Tankerler böyle görüntülendi
Gündem

TSK vurdu PKK kudurdu… Petrol kaçırmaya başladılar… Tankerler böyle görüntülendi

Türkiye'nin petrol üretim tesislerine yaptığı operasyonlar PKK'da paniğe neden oldu. ABD'nin himayesinde Suriye'nin Kamışlı kentinde çıkarıl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23