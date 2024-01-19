Ekmek İstanbul’dan ucuz, mezar bedava

“Birkaç yıldır biz ekmek fiyatını Sivas’ta piyasasının altında satıyoruz. Şu an İstanbul gibi büyük şehirlerde ekmek fiyatı 10 lirayken bizde 5 liradan satılıyor. Sivas’ta birçok yerde 6 buçuk liraya satılırken bizden 5 liradan satışa sunuluyor. Ekmeklerin gramajı 220 ile 230 arasında oluyor. Talep olarak yoğun bir talep alıyoruz. Birkaç yıldır halka hizmet olması için elimizden geldiğince Sivas piyasasının altında bir fiyatla satıyoruz. Yılbaşından sonra ekmeğe zam geldi şuan Sivas’ta 7 liradan satışa sunanlar var. Ben 5 liradan satıyorum, ben kâr edebiliyorsam herkes kâr edebilir, onları da ucuz fiyattan satmaya davet ediyorum. Fiyatın düşük olduğunu görenler gramajın düşük olduğunu düşünüyor. Ancak standart gramında satışa sunuyoruz, fiyatı da düşük tutarak vatandaşı koruyoruz”