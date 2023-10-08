Ekmek bulamayan bunu yesin! Canan Karatay'dan 'süper besin' önerisi! Sadece 4 tanesi bile tüm gün tok tutuyor! Allah’ın şu işine bakın

Hamurlu gıda ürünlerine mesafeli durmasıyla bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek yerine 'süper besin' önerisinde bulundu. Sadece 4 adedin bile gün boyu tok tutacağını belirttiği doğal gıda ürününün, sağlığa faydası saymakla bitmiyor. İşte, tok tutan o besin... Ceviz, doyurucu özelliğiyle ekmek yerine tüketilmesi öneriliyor. Cevizin gün boyu tok tutması için günden 4 adet tüketilmesi yeterli. İçerdiği besin değerleri ve sağlık açısından sunduğu avantajlarla, düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Kilo vermek veya vücuttaki yağları azaltmak isteyenlere, kalp hastalarına, tansiyon sorunu yaşayanlara ve felç hastalarına ekmek tüketmeyi bırakmalarını öneren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek yerine ceviz tüketmek gerektiğini söyledi.