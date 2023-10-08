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Sağlık
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Ekmek bulamayan bunu yesin! Canan Karatay'dan 'süper besin' önerisi! Sadece 4 tanesi bile tüm gün tok tutuyor! Allah’ın şu işine bakın

2023-10-08 12:09:58
Ekmek bulamayan bunu yesin! Canan Karatay'dan 'süper besin' önerisi! Sadece 4 tanesi bile tüm gün tok tutuyor! Allah’ın şu işine bakın

Hamurlu gıda ürünlerine mesafeli durmasıyla bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek yerine 'süper besin' önerisinde bulundu. Sadece 4 adedin bile gün boyu tok tutacağını belirttiği doğal gıda ürününün, sağlığa faydası saymakla bitmiyor. İşte, tok tutan o besin... Ceviz, doyurucu özelliğiyle ekmek yerine tüketilmesi öneriliyor. Cevizin gün boyu tok tutması için günden 4 adet tüketilmesi yeterli. İçerdiği besin değerleri ve sağlık açısından sunduğu avantajlarla, düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Kilo vermek veya vücuttaki yağları azaltmak isteyenlere, kalp hastalarına, tansiyon sorunu yaşayanlara ve felç hastalarına ekmek tüketmeyi bırakmalarını öneren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek yerine ceviz tüketmek gerektiğini söyledi.

#1
Foto - Ekmek bulamayan bunu yesin! Canan Karatay'dan 'süper besin' önerisi! Sadece 4 tanesi bile tüm gün tok tutuyor! Allah’ın şu işine bakın

CEVİZİN FAYDALARI NELER? Kalp sağlığına faydalıdır: Ceviz, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, kan basıncını düşürerek kalp krizi ve inme riskini azaltır. Beyin fonksiyonlarını destekler: Ceviz, içerdiği omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde beyin fonksiyonlarını destekler. Bellek güçlendirici etkisi ile bilinir ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskini azaltır.

#2
Foto - Ekmek bulamayan bunu yesin! Canan Karatay'dan 'süper besin' önerisi! Sadece 4 tanesi bile tüm gün tok tutuyor! Allah’ın şu işine bakın

Kanser riskini azaltır: Ceviz, içerdiği antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Özellikle prostat kanseri riskini azalttığı gözlemlenmiştir. Sindirim sistemine faydalıdır: Ceviz, lif bakımından zengin bir gıda maddesi olduğu için sindirim sistemi sağlığına faydalıdır. Kabızlık ve sindirim problemlerinin önlenmesine yardımcı olur.

#3
Foto - Ekmek bulamayan bunu yesin! Canan Karatay'dan 'süper besin' önerisi! Sadece 4 tanesi bile tüm gün tok tutuyor! Allah’ın şu işine bakın

Kilo kontrolüne yardımcı olur: Ceviz, içerdiği protein ve lif sayesinde tokluk hissi verir ve açlık krizlerini önler. Bu nedenle, kilo kontrolüne yardımcı olur.

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