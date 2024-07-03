Ekmeğe zam geldi!

Vatandaşlar ise zamma tepki gösteriyor. Özellikle dar gelirli aileler için ekmek fiyatlarının bu denli yükselmesi, günlük yaşamı daha da zorlaştırıyor. Mahalle sakinlerinden Ayşe Demir, "Günlük olarak en temel ihtiyaçlarımızdan biri olan ekmek bile artık lüks hale geldi. Fiyatların bu kadar artması, geçimimizi daha da zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.