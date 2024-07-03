  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
6
Ekmeğe zam geldi!

2024-07-03 07:20:44
Ekmeğe zam geldi!

Antalya'da Ekmek Fiyatı 10 TL Oldu Antalya, 1 Temmuz 2024 - Antalya'da ekmek fiyatları yeniden gündemde. İşte bugün itibariyle, kentte ekmek fiyatları…

#1
Foto - Ekmeğe zam geldi!

Antalya, 1 Temmuz 2024 - Antalya'da ekmek fiyatları yeniden gündemde. Bugün itibariyle, kentte ekmek fiyatları 10 TL'ye yükseldi. Fırıncılar, artan maliyetler ve hammaddelerin fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

#2
Foto - Ekmeğe zam geldi!

Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Un, maya ve enerji maliyetlerimizdeki artışlar, uzun süredir fiyat artışını zorunlu kılmaktaydı. Ancak bu zamla birlikte bile, birçok fırın kâr marjını korumakta zorlanıyor" dedi.

#3
Foto - Ekmeğe zam geldi!

Vatandaşlar ise zamma tepki gösteriyor. Özellikle dar gelirli aileler için ekmek fiyatlarının bu denli yükselmesi, günlük yaşamı daha da zorlaştırıyor. Mahalle sakinlerinden Ayşe Demir, "Günlük olarak en temel ihtiyaçlarımızdan biri olan ekmek bile artık lüks hale geldi. Fiyatların bu kadar artması, geçimimizi daha da zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Ekmeğe zam geldi!

Antalya'daki bu fiyat artışının, ülke genelindeki diğer illerde de benzer zamların yaşanmasına neden olup olmayacağı merak konusu. Yetkililer ise maliyet artışlarının kontrol altına alınması için çalıştıklarını belirtiyor.

#5
Foto - Ekmeğe zam geldi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araplara bıçak çeken ırkçı tutuklandı
Gündem

Araplara bıçak çeken ırkçı tutuklandı

İstanbul, Maslak’ta Arap iş adamlarına bıçak çeken ve küfürler savuran ırkçı tutuklandı.
Provokatörleri kamyonla taşımıştı! Mide bulandıran suçtan kaydı çıktı
Gündem

Provokatörleri kamyonla taşımıştı! Mide bulandıran suçtan kaydı çıktı

Kayseri’de yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakala..
Katliam gibi ayin: 116 kişi öldü, yüzlerce yaralı var
Dünya

Katliam gibi ayin: 116 kişi öldü, yüzlerce yaralı var

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle 116 kişi yaşamını yitirdi.
Yunanistan'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Gelecek nesillere karşı bir borç
Gündem

Yunanistan'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Gelecek nesillere karşı bir borç

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde gerilimleri azaltacak, diyalog, diplomasi ve demokrasi yolunu açaca..
Erzurumlu kaşiften serinleten icat
Yaşam

Erzurumlu kaşiften serinleten icat

Erzurum'da yaşayan Ebubekir Taşbaşı, sıcak havalara karşı serinleten bir icat geliştirdi.

MİT enselerinde! PKK’nın İsveç sorumlusu bakın nerede enselendi
Gündem

MİT enselerinde! PKK’nın İsveç sorumlusu bakın nerede enselendi

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Mardin Jandarma İl Komutanlığı’nın ortak operasyonuyla PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından olduğu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23