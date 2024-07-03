2024-07-03 07:20:44 Ekmeğe zam geldi!
Antalya'da Ekmek Fiyatı 10 TL Oldu Antalya, 1 Temmuz 2024 - Antalya'da ekmek fiyatları yeniden gündemde. İşte bugün itibariyle, kentte ekmek fiyatları…
Antalya'da Ekmek Fiyatı 10 TL Oldu Antalya, 1 Temmuz 2024 - Antalya'da ekmek fiyatları yeniden gündemde. İşte bugün itibariyle, kentte ekmek fiyatları…
Antalya, 1 Temmuz 2024 - Antalya'da ekmek fiyatları yeniden gündemde. Bugün itibariyle, kentte ekmek fiyatları 10 TL'ye yükseldi. Fırıncılar, artan maliyetler ve hammaddelerin fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Un, maya ve enerji maliyetlerimizdeki artışlar, uzun süredir fiyat artışını zorunlu kılmaktaydı. Ancak bu zamla birlikte bile, birçok fırın kâr marjını korumakta zorlanıyor" dedi.
Vatandaşlar ise zamma tepki gösteriyor. Özellikle dar gelirli aileler için ekmek fiyatlarının bu denli yükselmesi, günlük yaşamı daha da zorlaştırıyor. Mahalle sakinlerinden Ayşe Demir, "Günlük olarak en temel ihtiyaçlarımızdan biri olan ekmek bile artık lüks hale geldi. Fiyatların bu kadar artması, geçimimizi daha da zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.
Antalya'daki bu fiyat artışının, ülke genelindeki diğer illerde de benzer zamların yaşanmasına neden olup olmayacağı merak konusu. Yetkililer ise maliyet artışlarının kontrol altına alınması için çalıştıklarını belirtiyor.
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