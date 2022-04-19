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Sağlık
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Eklem iltihabını tetikleyen besinler

2022-04-19 03:34:21
Eklem iltihabını tetikleyen besinler

Artrit olarak da adlandırılan eklem iltihabını birçok farklı besin tetikleyebiliyor. İşte eklem iltihabını tetikleyen besinler.

#1
Foto - Artrit olarak da adlandırılan eklem iltihabı yaşayan tüm kişilerin kaçınması gereken artrit tetikleyebilecek yiyecekler listesi yoktur. Birçok artrit türü vardır ve yiyecekler kişisel olarak ayarlanmalıdır.

Artrit olarak da adlandırılan eklem iltihabı yaşayan tüm kişilerin kaçınması gereken artrit tetikleyebilecek yiyecekler listesi yoktur. Birçok artrit türü vardır ve yiyecekler kişisel olarak ayarlanmalıdır.

#2
Foto - Ancak bazı yiyecekler genel olarak iltihabı tetikleyebilir ve belirtileri kötüleştirebilir. Bir tür yiyeceklerin sorun yaratıp yaratmadığı kişiden kişiye değişebilir. Artritiniz varsa işe yarayıp yaramadığı görmek için belirli gıdaların alımını sınırlamaya çalışabilirsiniz.

Ancak bazı yiyecekler genel olarak iltihabı tetikleyebilir ve belirtileri kötüleştirebilir. Bir tür yiyeceklerin sorun yaratıp yaratmadığı kişiden kişiye değişebilir. Artritiniz varsa işe yarayıp yaramadığı görmek için belirli gıdaların alımını sınırlamaya çalışabilirsiniz.

#3
Foto - İşte genel olarak iltihabı tetikleyebilen besinler.

İşte genel olarak iltihabı tetikleyebilen besinler.

#4
Foto - Şeker Araştırmalara göre, birçok paketlenmiş atıştırmalıkta bulunan işlenmiş şekerler, sitokinler adı verilen iltihaplı moleküllerin vücuda salınmasını tetikleyebilir. Bu, artrit belirtilerini şiddetlendirebilir.

Şeker Araştırmalara göre, birçok paketlenmiş atıştırmalıkta bulunan işlenmiş şekerler, sitokinler adı verilen iltihaplı moleküllerin vücuda salınmasını tetikleyebilir. Bu, artrit belirtilerini şiddetlendirebilir.

#5
Foto - Süt ürünleri Bütün süt ürünleri, romatoid artritiniz varsa kaçınılması gereken gıdalar arasındadır. Romatoid artrit, zamanla vücuttaki aşınma ve yıpranmanın neden olduğu osteoartritten çok daha az yaygın bir otoimmün hastalıktır. Süt ürünlerindeki proteinler romatoid artritin kötüleşmesine neden olabilir.

Süt ürünleri Bütün süt ürünleri, romatoid artritiniz varsa kaçınılması gereken gıdalar arasındadır. Romatoid artrit, zamanla vücuttaki aşınma ve yıpranmanın neden olduğu osteoartritten çok daha az yaygın bir otoimmün hastalıktır. Süt ürünlerindeki proteinler romatoid artritin kötüleşmesine neden olabilir.

#6
Foto - Romatoid artrit yaşayan bazı insanlar sütteki proteinlere karşı toleranssız olabilir. Ancak artritli tüm insanlar süte veya diğer süt ürünlerine aynı şekilde tepki vermez. Yapılan araştırmalar, bazı insanlarda sütün diz ağrılarını iyileştirdiği, ancak peynirin daha da kötüleştirdiği sonucuna varmıştır. Yiyeceklerin artrit türünüzü nasıl etkilediğini görmek için denemeler yapmanız önerilir.

Romatoid artrit yaşayan bazı insanlar sütteki proteinlere karşı toleranssız olabilir. Ancak artritli tüm insanlar süte veya diğer süt ürünlerine aynı şekilde tepki vermez. Yapılan araştırmalar, bazı insanlarda sütün diz ağrılarını iyileştirdiği, ancak peynirin daha da kötüleştirdiği sonucuna varmıştır. Yiyeceklerin artrit türünüzü nasıl etkilediğini görmek için denemeler yapmanız önerilir.

#7
Foto - Kızarmış yiyecekler Kızarmış yiyecekler, iltihabı kötüleştirebilecek çok fazla doymuş yağ içerir. Uzmanlar, eklem iltihabı olan ve genel olarak sağlıklı beslenmek isteyen herkes için doymamış yağlara geçmeyi öneriyor. Artritinizde bir iyileşme olup olmadığını görmek için tereyağı yerine zeytinyağını deneyin.

Kızarmış yiyecekler Kızarmış yiyecekler, iltihabı kötüleştirebilecek çok fazla doymuş yağ içerir. Uzmanlar, eklem iltihabı olan ve genel olarak sağlıklı beslenmek isteyen herkes için doymamış yağlara geçmeyi öneriyor. Artritinizde bir iyileşme olup olmadığını görmek için tereyağı yerine zeytinyağını deneyin.

#8
Foto - Kırmızı et Kırmızı et, vücutta iltihaplanmaya neden olan kimyasallara kolayca metabolize edilen yağ ve kalori açısından daha yüksektir. Eti yüksek sıcaklıklarda ızgara veya kızartma yaparsanız durum daha da kötüleşir. Çünkü bu ağız sulandıran kömürleşmiş lezzet aslında vücudun proteinlerine zarar verebilecek AGE (gelişmiş glikasyon son ürünleri) adı verilen toksinlerden gelir.

Kırmızı et Kırmızı et, vücutta iltihaplanmaya neden olan kimyasallara kolayca metabolize edilen yağ ve kalori açısından daha yüksektir. Eti yüksek sıcaklıklarda ızgara veya kızartma yaparsanız durum daha da kötüleşir. Çünkü bu ağız sulandıran kömürleşmiş lezzet aslında vücudun proteinlerine zarar verebilecek AGE (gelişmiş glikasyon son ürünleri) adı verilen toksinlerden gelir.

#9
Foto - AGE'ler sitokinler tarafından parçalanır ve bu da iltihaplanmaya neden olabilir. Artrit ile doğrudan bir bağlantı kesin olarak kurulmamış olsa da, artan AGE seviyelerinin iltihaplanmayı artırdığı bilinmektedir.

AGE'ler sitokinler tarafından parçalanır ve bu da iltihaplanmaya neden olabilir. Artrit ile doğrudan bir bağlantı kesin olarak kurulmamış olsa da, artan AGE seviyelerinin iltihaplanmayı artırdığı bilinmektedir.

#10
Foto - Beyaz un ürünleri Beyaz pirinç, patates, un, ekmek, krakerler, bisküviler... Rafine karbonhidrat içeren yiyecekler genellikle artrit durumunu kötüleştirir. Bu gıdalar AGE'lerin üretimini de arttırır ve iltihaplanmaya neden olabilir. Rafine edilmiş tahılların moleküler yapısı oldukça basittir. Vücut onları şekere daha hızlı dönüştürür ve şeker iltihaba çok meyillidir. Karbonhidratları diyetinizden çıkarmanıza gerek yok, ancak mümkün olduğunca tam tahıllı veya çok tahıllı karbonhidratları seçin.

Beyaz un ürünleri Beyaz pirinç, patates, un, ekmek, krakerler, bisküviler... Rafine karbonhidrat içeren yiyecekler genellikle artrit durumunu kötüleştirir. Bu gıdalar AGE'lerin üretimini de arttırır ve iltihaplanmaya neden olabilir. Rafine edilmiş tahılların moleküler yapısı oldukça basittir. Vücut onları şekere daha hızlı dönüştürür ve şeker iltihaba çok meyillidir. Karbonhidratları diyetinizden çıkarmanıza gerek yok, ancak mümkün olduğunca tam tahıllı veya çok tahıllı karbonhidratları seçin.

#11
Foto - Kahve Bazı eski çalışmalar kahvenin otoimmün hastalık riskinin arttığını gösterirken, diğerleri bir bağlantı bulamamaktadır. Kahvenin vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilecek bir antioksidan polifenol içerdiği bilinmektedir. Ancak uzmanlar, ılımlı tüketim önermektedir. Ggünde 1 ila 2 bardağı geçmemek en iyisidir.

Kahve Bazı eski çalışmalar kahvenin otoimmün hastalık riskinin arttığını gösterirken, diğerleri bir bağlantı bulamamaktadır. Kahvenin vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilecek bir antioksidan polifenol içerdiği bilinmektedir. Ancak uzmanlar, ılımlı tüketim önermektedir. Ggünde 1 ila 2 bardağı geçmemek en iyisidir.

#12
Foto - Glüten Glüten, buğdayda, arpada ve çavdarda bulunan bir proteindir. Ayrıca birçok nişastalı gıdaya eklenir. Glütenin bazı insanlarda iltihaplanmayı tetikleyebileceği bilinmektedir. Yulaf glutensizdir, ancak işleme sırasında kontamine olabilir, bu nedenle etiketi kontrol edin. Çölyak hastalığı olan insanlar (glütenin vücudun sindirim sistemine saldırmasına ve zarar vermesine neden olduğu otoimmün bir bozukluk) glütenden tamamen kaçınmalıdır. Glüten intoleransı olan artritli insanlar da glütenden uzak durmalıdırlar. Romatoid artrit gibi belirli artrit tipleri olan kişilerin genellikle çölyak hastalığı için de test edilir. Çölyak hastalığı ve romatoid artrit otoimmün hastalıklardır ve sıklıkla birlikte ortaya çıkarlar.

Glüten Glüten, buğdayda, arpada ve çavdarda bulunan bir proteindir. Ayrıca birçok nişastalı gıdaya eklenir. Glütenin bazı insanlarda iltihaplanmayı tetikleyebileceği bilinmektedir. Yulaf glutensizdir, ancak işleme sırasında kontamine olabilir, bu nedenle etiketi kontrol edin. Çölyak hastalığı olan insanlar (glütenin vücudun sindirim sistemine saldırmasına ve zarar vermesine neden olduğu otoimmün bir bozukluk) glütenden tamamen kaçınmalıdır. Glüten intoleransı olan artritli insanlar da glütenden uzak durmalıdırlar. Romatoid artrit gibi belirli artrit tipleri olan kişilerin genellikle çölyak hastalığı için de test edilir. Çölyak hastalığı ve romatoid artrit otoimmün hastalıklardır ve sıklıkla birlikte ortaya çıkarlar.

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