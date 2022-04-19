Eklem iltihabını tetikleyen besinler

Glüten Glüten, buğdayda, arpada ve çavdarda bulunan bir proteindir. Ayrıca birçok nişastalı gıdaya eklenir. Glütenin bazı insanlarda iltihaplanmayı tetikleyebileceği bilinmektedir. Yulaf glutensizdir, ancak işleme sırasında kontamine olabilir, bu nedenle etiketi kontrol edin. Çölyak hastalığı olan insanlar (glütenin vücudun sindirim sistemine saldırmasına ve zarar vermesine neden olduğu otoimmün bir bozukluk) glütenden tamamen kaçınmalıdır. Glüten intoleransı olan artritli insanlar da glütenden uzak durmalıdırlar. Romatoid artrit gibi belirli artrit tipleri olan kişilerin genellikle çölyak hastalığı için de test edilir. Çölyak hastalığı ve romatoid artrit otoimmün hastalıklardır ve sıklıkla birlikte ortaya çıkarlar.