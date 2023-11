Bu anlamlı iki not garson için çok önemli bir yere sahip oldu. İddialara göre bu notları sonrasında torununa bırakmıştı. Not sonunda garsonun Almanya'da yaşayan erkek kardeşinin torununa kaldı ve o da notu satmaya karar verdi. Notlar, 2017 yılında Einstein'ın ölümünden 62 yıl sonra Kudüs'teki bir müzayedede satışa çıktı. Mutluluğun formülü 1.56 milyon dolara (yaklaşık 44.5 milyon lira) ikinci not ise 240 bin dolara (yaklaşık 6 milyon 850 bin lira) satıldı. Ünlü fizikçi, onlarca yıl önce notun değerlenebileceğini söylemişti ancak işlerin bu şekilde gelişmesini muhtemelen o da tahmin edemezdi.