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Aktüel
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Ehliyet sahipleri için son 7 ay!

2024-05-26 09:42:48
Ehliyet sahipleri için son 7 ay!

Eski tip ehliyetler yıl sonunda geçersiz hale gelecek

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#1
Foto - Ehliyet sahipleri için son 7 ay!

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

#2
Foto - Ehliyet sahipleri için son 7 ay!

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

#3
Foto - Ehliyet sahipleri için son 7 ay!

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

#4
Foto - Ehliyet sahipleri için son 7 ay!

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#5
Foto - Ehliyet sahipleri için son 7 ay!

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Foto - Ehliyet sahipleri için son 7 ay!

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Yorumlar

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