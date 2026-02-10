  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK şaşırtan veriyi açıkladı! Bu köylerde 10 kişi bile yaşamıyor Bu uyarılara aman dikkat: İdrar yolu enfeksiyonuna çözümler... Mikroptan eser kalmıyor Bu iki besin sayesinde 128 yıl yaşadı! Ölene kadar hastalık yüzü görmedi!!! 112'de değişen bir şey yok! Gelen çağrıların yüzde 50'den fazlası gereksiz aramalar İyice moda oldu! Migreni geçirmenin yolu bu kadar kolay mı? Galatasaray'da taht kavgası başladı! Gizli koalisyon deşifre oldu: İşte Özbek'i devirecek liste Avrupa’da savaş teknolojilerine para yağıyor: 8,7 milyar dolarlık tarihi rekor Türkiye'nin Milli Uçak Gemisi'ne Erdemir'den dev çelik tedariki
Sağlık
12
Yeniakit Publisher
Egzersiz atıştırmalıkları ile tanışın! Neler yapılmalı gün gün: Spor salonuna gitmeden fit kalın
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Egzersiz atıştırmalıkları ile tanışın! Neler yapılmalı gün gün: Spor salonuna gitmeden fit kalın

Formda kalabilmemiz bu kış aylarında devamlı spor salonlarına gitme şansımız yok, doğal olarak bu egzersizlerle mutlaka doğru yolu bulabilirsiniz.

#1
Foto - Egzersiz atıştırmalıkları ile tanışın! Neler yapılmalı gün gün: Spor salonuna gitmeden fit kalın

Formda kalabilmemiz için bize sürekli olarak zorlayıcı ve iddialı aktiviteler yapmamız, ter içinde kalmamız gerektiği söyleniyor. Peki ya buna zamanımız ya da hevesimiz yoksa? Blodgett, University College London bünyesindeki Spor, Egzersiz ve Sağlık Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olarak çalışan Jo Blodgett'in buna bir çözümü var: Günlük programınıza zahmetsizce ekleyebileceğiniz 'atıştırmalık aktiviteler.'

#2
Foto - Egzersiz atıştırmalıkları ile tanışın! Neler yapılmalı gün gün: Spor salonuna gitmeden fit kalın

Gününüze 'küçük hareket patlamaları' ekleyin: Blodgett'e göre, gün içinde 'egzersiz atıştırmalıkları' yapmak için sayısız fırsat var. 'Atıştırmalık' dediği aktivitelerin teknik adı 'yüksek yoğunluklu, aralıklı günlük yaşam fiziksel aktiviteleri' ya da kısaca VILPA.

#3
Foto - Egzersiz atıştırmalıkları ile tanışın! Neler yapılmalı gün gün: Spor salonuna gitmeden fit kalın

Temelde, günlük rutin işler sırasında kısa süreliğine eforu artırmak anlamına geliyor. Blodgett, "Bu, günlük yaşamınız içinde sizi biraz daha zorlayacak fırsatlar bulmakla ilgili" diyor ve şunları öneriyor:

#4
Foto - Egzersiz atıştırmalıkları ile tanışın! Neler yapılmalı gün gün: Spor salonuna gitmeden fit kalın

Merdiven ve asansörü birlikte kullanmak - Çok yüksek katlara çıkmanız gerekiyorsa, mesela 12. kat, bunun bir kısmını merdivenle çıkın, geri kalanına asansörle devam edin. Bir önceki durakta inin - İşe bisikletle gitme imkanınız varsa bu muhteşem ama toplu ulaşımla gitmek zorundaysanız, iş yerinizden bir ya da birkaç durak önce inin ve olabildiğince hızlı yürüyün.

#5
Foto - Egzersiz atıştırmalıkları ile tanışın! Neler yapılmalı gün gün: Spor salonuna gitmeden fit kalın

Tempoyu artırın - Hali hazırda yürüyüş yapıyorsanız, belirleyeceğiniz iki nokta arasında daha hızlı yürüyün. Günlük hayatınızda pek fazla hareket yoksa, bunun gibi üç, dört yoğun hareketi, birer ikişer dakikalık serilerle hayatınıza eklemeniz, kalp sağlığı ve yaşam süresi üzerinde büyük fark yaratacaktır.

#6
Foto - Egzersiz atıştırmalıkları ile tanışın! Neler yapılmalı gün gün: Spor salonuna gitmeden fit kalın

Hareketi yalnızca spor salonu antrenmanına bırakmayın: Zaten spor salonuna gidiyor ya da haftada bir, iki kez futbol ya da başka bir spor yapıyorsanız, kendinizle övünmeyi şimdilik bırakabilirsiniz. Blodgett çoğumuzun 'aktif tembeller' olduğunu söylüyor. Bu aktiviteler tabii ki bizim için iyi olsa da, gün boyu işte ekrana bakarak oturmayı ya da akşamları koltukta yayılıp kalmayı telafi edemezler. "Spor salonunda yarım saat, bunun sadece ufak bir parçası" diyen Blodgett ekliyor: "Peki ya kalan 23 buçuk saat?" Siz bu tanıma uyuyorsanız, işte birkaç tavsiye:

#7
Foto - Egzersiz atıştırmalıkları ile tanışın! Neler yapılmalı gün gün: Spor salonuna gitmeden fit kalın

Ayağa kalkın: Oturarak çalışıyorsanız sık sık ayağa kalkın. Yürüyüşe gidin: Öğle aranızın yarısını, telefonunuza bakmak yerine yürüyüşe ayırın

#8
Foto - Egzersiz atıştırmalıkları ile tanışın! Neler yapılmalı gün gün: Spor salonuna gitmeden fit kalın

Hareketli toplantılar yapın: Toplantılarınızı yürürken yapmayı deneyin, özellikle telefonla yapılan toplantılarda bu çok işe yarayabilir.

#9
Foto - Egzersiz atıştırmalıkları ile tanışın! Neler yapılmalı gün gün: Spor salonuna gitmeden fit kalın

Araştırmalar gösteriyor ki olabildiğince kısa süre oturmak sizin için en iyisi. Blodgett, "Her 15 ya da 30 dakikada bir ayağa kalkıp biraz sallanıp geri oturabilirsiniz" diyor. Bu tabii ki spor salonunu tamamen bırakabileceğiniz anlamına gelmiyor. Blodgett hareketler arasında bir öncelik sıralaması olduğunu söylüyor; kalp atış hızını artıran yüksek yoğunluklu aktiviteler, formunuz ve sağlığınız için en faydalısı. Ancak bunu yürüyüş gibi orta yoğunluklu egzersizler takip etmeli.

#10
Foto - Egzersiz atıştırmalıkları ile tanışın! Neler yapılmalı gün gün: Spor salonuna gitmeden fit kalın

Harekete gün boyunca devam edin: Hareketsiz geçirdiğiniz vakti olabildiğince azaltmaya çalışın. Günlük işleri avantaja çevirin: Alışveriş poşetlerini taşımak, çimleri kesmek, hatta evi toparlayıp temizlemek bile dengenizi korur.

#11
Foto - Egzersiz atıştırmalıkları ile tanışın! Neler yapılmalı gün gün: Spor salonuna gitmeden fit kalın

Çocuklara hareket alanı bırakın: Avustralya'da çocukları bebek arabası ya da araba koltuğunda tek seferde bir saatten uzun tutmamak öneriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı
Gündem

Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında Ahmet Hakan tarafından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?..
Başkan Erdoğan'dan o isme bomba telefon: Çarşamba günü bekliyorum
Gündem

Başkan Erdoğan'dan o isme bomba telefon: Çarşamba günü bekliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MYK toplantısında Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir telefon görüşmesi yaparak kendisini Çarş..
Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!'
Dünya

Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!'

Elon Musk, yapay zeka sistemlerinin elektrik şebekeleri üzerindeki hızla artan baskısı nedeniyle, üç yıldan kısa bir süre içinde küresel ene..
Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu
Dünya

Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, petrol tankerine el koydu.

Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında yürütülen soruşturmada bir yeni detay ortaya çıktı. CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un, avuka..
Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük
Gündem

Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi, 703 bin 449 nüfusla Türkiye’de 50 ili geride bıraktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23