Kadın - Aile
Yeniakit Publisher
Egzamayı 3 günde bitiriyor! 1 damlasını karıştırın, sürün
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Egzamayı 3 günde bitiriyor! 1 damlasını karıştırın, sürün

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ciltteki en büyük kabuslardan biri olan ve şikâyet edilen cilt hastalıklarının başında bulunan egzama geliyor. Egzamayla ilgili sosyal medyada doğal bakım olarak bilinen ve hiçbir şey bu yöntemin yerini doldurmazken belirli bir taşıyıcı yağ ile hazırlayıp egzamalı bölgeye uygulandığında kısa sürede rahatlama sağladığı öne sürülüyor. Ortaya çıkan egzamayı 3 günde bitiren karışımın detayları, ve püf noktası...

Bir bakım yönteminin belirli bir taşıyıcı yağ ile karıştırılarak egzamalı bölgeye uygulandığında kısa sürede rahatlama sağladığı öne sürülüyor. Hatta bazı paylaşımlarda bu yöntemin “3 günde etkisini gösterdiği” iddia ediliyor. İşte egzamayı 3 günde bitiren karışımın detayları…

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bir doğal bakım önerisi, egzama problemi yaşayan pek çok kişinin dikkatini çekti.

Kullanıcı paylaşımlarına göre, tek bir damla çörek otu yağı, belirli bir taşıyıcı yağ ile karıştırılarak egzamalı bölgeye uygulandığında kısa sürede rahatlama sağladığı öne sürülüyor. Hatta bazı paylaşımlarda bu yöntemin "3 günde etkisini gösterdiği" iddia ediliyor. Peki, bu yöntem nedir, nasıl uygulanıyor ve gerçekten işe yarıyor mu?

Sosyal medyada viral olan bu yöntem, bazı kullanıcılar tarafından olumlu geri bildirimlerle paylaşılsa da kesin bir tedavi olarak sunulması doğru değildir. Egzama gibi cilt hastalıklarında en sağlıklı yaklaşım, uzman görüşü eşliğinde ilerlemek ve doğal yöntemleri bilinçli şekilde değerlendirmektir.

Sosyal medya paylaşımlarında öne çıkan karışım şu iki bileşenden oluşuyor: Çörek otu yağı (1 damla) Hindistancevizi yağı veya zeytinyağı (1 çay kaşığı)

Bu iki yağın karıştırılarak egzamalı bölgeye günde 1 kez ince bir tabaka halinde sürülmesi öneriliyor.

Çörek otu yağı, halk arasında yatıştırıcı ve besleyici özellikleriyle biliniyor. Hindistancevizi ve zeytinyağı ise cildi nemlendirmeye yardımcı olan doğal yağlar arasında yer alıyor. Sosyal medyadaki kullanıcı yorumlarında, bu karışımın kaşıntıyı azalttığı, kızarıklığı hafiflettiği ve ciltte geçici bir rahatlama sağladığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, egzamanın kronik ve kişiye özgü bir cilt rahatsızlığı olduğunun altını çiziyor. Bu nedenle: Her doğal yöntem herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. "3 günde geçirir" gibi iddialar bilimsel olarak kanıtlanmış değildir.

Bazı cilt tiplerinde doğal yağlar tahrişe veya alerjik reaksiyona yol açabilir.

Karışımı kullanmadan önce mutlaka küçük bir alanda deneme yapılması önerilir. İleri düzey egzama, açık yara veya enfeksiyon durumlarında dermatoloji uzmanına danışılmadan uygulanmamalıdır.

