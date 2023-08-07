2023-08-07 12:47:25 ‘Eğer dediğimizi yapmazsan..’ Alper Potuk’tan şoke eden Fenerbahçe i̇ti̇rafı
En son Makedonya'nın Gostivar takımının yolunu tutan Alper Potuk Fenerbahçe'deki ayrılık süreciyle ilgili önemli itiraflarda bulundu. "Alper Potuk'tan çarpıcı Fenerbahçe itirafı: "Dediğimizi yapmazsan futbol hayatını bitiririz" dediler" En son Makedonya'nın Gostivar takımının yolunu tutan Alper Potuk Fenerbahçe'deki ayrılık süreciyle ilgili Sabah Spor'a önemli itiraflarda bulundu. Süper Lig ve Birinci Lig'den ciddi teklifler aldığını ancak Gostivar'dan gelen telefonla anlatılan projenin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Alper Potuk, Fenerbahçe kariyeri hakkında da itirafta bulundu.