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Spor
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‘Eğer dediğimizi yapmazsan..’ Alper Potuk’tan şoke eden Fenerbahçe i̇ti̇rafı

2023-08-07 12:47:25
‘Eğer dediğimizi yapmazsan..’ Alper Potuk’tan şoke eden Fenerbahçe i̇ti̇rafı

En son Makedonya'nın Gostivar takımının yolunu tutan Alper Potuk Fenerbahçe'deki ayrılık süreciyle ilgili önemli itiraflarda bulundu. "Alper Potuk'tan çarpıcı Fenerbahçe itirafı: "Dediğimizi yapmazsan futbol hayatını bitiririz" dediler" En son Makedonya'nın Gostivar takımının yolunu tutan Alper Potuk Fenerbahçe'deki ayrılık süreciyle ilgili Sabah Spor'a önemli itiraflarda bulundu. Süper Lig ve Birinci Lig'den ciddi teklifler aldığını ancak Gostivar'dan gelen telefonla anlatılan projenin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Alper Potuk, Fenerbahçe kariyeri hakkında da itirafta bulundu.

#1
Foto - ‘Eğer dediğimizi yapmazsan..’ Alper Potuk’tan şoke eden Fenerbahçe i̇ti̇rafı

İşte Alper Potuk'un o röportajı: Soru: Neden rotayı Makedonya'ya kırdınız? Türkiye'den teklif gelmedi mi? | Alper Potuk: ''Hem Süper Lig hem de Birinci Lig'de şampiyonluğa oynayan takımlardan ciddi teklifler aldım. Görüşme halindeydim ama Makedonya'dan sürpriz bir teklif geldi. Başkanımız Enes Usta ve Sportif Direktörümüz Abdullah Eğilmez'in anlattığı proje beni çok heyecanlandırdı. Güzel işler yapacaklarını düşündüğüm için burada olmak istedim.'' Gostivar'da hedefiniz nedir? | ''İki senelik sözleşme imzaladım. Şampiyon olmak ve bu takımla Avrupa kupalarında boy göstermek istiyorum.''

#2
Foto - ‘Eğer dediğimizi yapmazsan..’ Alper Potuk’tan şoke eden Fenerbahçe i̇ti̇rafı

Fenerbahçe'de kalmak için fiyatınızda indirime bile gitmiştiniz. Ancak eleştiri oklarına hedef olan bir isimdiniz. Neden? | ''Fenerbahçe'de güzel yıllarım geçti. Sonrasında da çok büyük bir indirim yaptım. Ama 2 ay sonra başka bir takıma kiralık gitmem istendi. 'Beni istemiyorsanız, ayrılmak istiyorum' dedim. Büyük bir takımla anlaşmıştım. Oraya göndermediler. 'İstediğimiz takıma gitmezsen kadro dışı kalacaksın, dediğimizi yapmazsan da futbol hayatını bitiririz' tarzında konuşmalar oldu. Tüm mesajlar duruyor. Kabul etmeyince kadro dışı kaldım. Ertesi sene Ankaragücü'ne gittim. Fenerbahçe maçında gol atmıştım. Golden sonraki hareketim taraftara değil, bana bunu yaşatanlaraydı.''

#3
Foto - ‘Eğer dediğimizi yapmazsan..’ Alper Potuk’tan şoke eden Fenerbahçe i̇ti̇rafı

Vitor Pereira ve Nani desem neler söylersiniz? | ''Vitor Pereira Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde bizi tanımıyordu. Tanıması da haftalar aldı. İlk 11 başladığım maç 10. haftadaki Ankaraspor deplasmanındaydı. 1-0 kazanmıştık, golü de ben atmıştım. Sonrasında neredeyse en çok süre aldığım hocaların başında geldi.''

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