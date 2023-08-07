‘Eğer dediğimizi yapmazsan..’ Alper Potuk’tan şoke eden Fenerbahçe i̇ti̇rafı

Fenerbahçe'de kalmak için fiyatınızda indirime bile gitmiştiniz. Ancak eleştiri oklarına hedef olan bir isimdiniz. Neden? | ''Fenerbahçe'de güzel yıllarım geçti. Sonrasında da çok büyük bir indirim yaptım. Ama 2 ay sonra başka bir takıma kiralık gitmem istendi. 'Beni istemiyorsanız, ayrılmak istiyorum' dedim. Büyük bir takımla anlaşmıştım. Oraya göndermediler. 'İstediğimiz takıma gitmezsen kadro dışı kalacaksın, dediğimizi yapmazsan da futbol hayatını bitiririz' tarzında konuşmalar oldu. Tüm mesajlar duruyor. Kabul etmeyince kadro dışı kaldım. Ertesi sene Ankaragücü'ne gittim. Fenerbahçe maçında gol atmıştım. Golden sonraki hareketim taraftara değil, bana bunu yaşatanlaraydı.''