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Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

2023-08-03 10:35:32
Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

#1
Foto - Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

Yunan basınının aktardığına göre ABD Temsilciler Meclisi, Yunanistan ile askeri iş birliğini geliştiren bir tasarıyı onayladı. Senato da onaylarsa ABD'nin gündemine, Ege Adaları'na askeri üsler kurmak ve Türkiye'yi caydırmak girecek

#2
Foto - Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

Yunan Pentapostagma gazetesi bunu şu manşetle duyurdu: "Mavi Vatan denize gömüldü, Ege Adaları'na Amerikan üsleri geliyor."

#3
Foto - Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

ABD ile Yunanistan arasında yeni bir askeri anlaşma imzalanması durumunda Yunan tarafının Ege Adaları'na Amerikan askeri üsleri talep edeceğini belirten Pentapostagma, halihazırda Ege Denizi'ndeki Amerikan uçak gemilerinin ve askeri tatbikatların da bu amaç doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti. Pentapostagma'nın haberine göre ABD henüz kararını vermiş değil. Senato'nun onaylaması ile yürürlüğe girecek kararda Ege Adaları ibaresi açıkça yer almıyor. Ancak bu yeni iş birliği uyarınca Yunanistan'da yeni Amerikan üsleri kurulacağına kesin gözüyle bakıyor. Yunan diplomasisinin ise şimdiden bu askeri üslerin Ege Adaları'nda yer alması için çalışmaya başladığı aktarıldı.

#4
Foto - Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

GİZLİ TATBİKAT Tatbikata ABD'nin USS Gerald Ford uçak gemisi, USS Ramage Destroyeri ve 4 F-18 savaş uçağı katıldı.

#5
Foto - Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

Tatbikata katılan Yunan unsurları ise şu şekildeydi: Aegion Firkateyni, Nikiforos Fokas Firkateyni, Katsonis denizaltısı, 4 adet F-16 ve 2 adet Mirage 2000 savaş uçağı, bir sualtı taarruz komando bölüğü.

#6
Foto - Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

Tatbikatta hava savunma, gemilere baskın, su üstü ve sualtı savaş gibi çeşitli senaryolar üzerine talimler yapıldı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre tatbikatta yer alan unsurların Doğu Akdeniz'de "daha kapsamlı" faaliyet gösterebilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

#7
Foto - Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

YUNANİSTAN'DAKİ ABD ÜSLERİ Yunanistan’da bulunan Dedeağaç Amerikan Üssü, ABD’nin ülkede kurduğu birçok üsten sadece biri. ABD’nin Yunanistan topraklarında, Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larisa, Stefanoviç ve Girit’te askeri üsleri bulunuyor ve bu üslere aralıklı olarak askeri personel, araç ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor.

#8
Foto - Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

DEDEAĞAÇ'TA 100 TANK ABD'nin Türkiye'ye 20 kilometre mesafedeki Dedeağaç üssünde 100 tank, 200'den fazla zırhlı araç, 100 civarı obüs ve onlarca helikopterden oluşan büyük bir askeri yığınağı bulunuyor.

#9
Foto - Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

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