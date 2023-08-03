Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

ABD ile Yunanistan arasında yeni bir askeri anlaşma imzalanması durumunda Yunan tarafının Ege Adaları'na Amerikan askeri üsleri talep edeceğini belirten Pentapostagma, halihazırda Ege Denizi'ndeki Amerikan uçak gemilerinin ve askeri tatbikatların da bu amaç doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti. Pentapostagma'nın haberine göre ABD henüz kararını vermiş değil. Senato'nun onaylaması ile yürürlüğe girecek kararda Ege Adaları ibaresi açıkça yer almıyor. Ancak bu yeni iş birliği uyarınca Yunanistan'da yeni Amerikan üsleri kurulacağına kesin gözüyle bakıyor. Yunan diplomasisinin ise şimdiden bu askeri üslerin Ege Adaları'nda yer alması için çalışmaya başladığı aktarıldı.