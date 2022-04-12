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Hayat-Aktüel
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Efteni Kuş Cenneti Gölü havzası suya doydu

2022-04-12 16:11:55
Efteni Kuş Cenneti Gölü havzası suya doydu

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü havzasında bazı araziler su altında kaldı.

#1
Foto - Göl havzasında su seviyesi eriyen karla yükseldi.

Göl havzasında su seviyesi eriyen karla yükseldi.

#2
Foto - Devlet Su İşleri (DSİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar koruma alanında bulunan bölgede su seviyesi yüzde 100'ün üzerine çıktı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar koruma alanında bulunan bölgede su seviyesi yüzde 100'ün üzerine çıktı.

#3
Foto - Göl ve Melen Çayı çevresindeki tarım arazileri ve meralar suyla kaplandı.

Göl ve Melen Çayı çevresindeki tarım arazileri ve meralar suyla kaplandı.

#4
Foto - O görüntüler kameraya yansıdı.

O görüntüler kameraya yansıdı.

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