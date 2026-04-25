Dikkat sizin de başınıza gelebilir: Parayı bankadan çatır çatır alacak!

FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNAT Bankaların bankacılık işlemlerinde işlem yapan gerçek müşteri olup olmadığını belirleme yönünde gelişen dolandırıcılık yöntemlerine karşı gerekli alt yapıları sağlamaları gerektiğinin de altı çizildi. Mahkeme, söz konusu olayda bankanın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği; davacının da yeterli özeni göstermediğine kanaat getirdi. Mahkeme, bankanın kusurunun oranının yüzde 70, S.P'nin kusur oranının ise yüzde 30 olduğuna karar verdi. Bu sebepten ötürü yüzde 70 oranında kusurlu olan bankanın, bu orana denk gelen 184 bin 415 liralık maddi tazminatı en yüksek mevduat faiziyle birlikte davacıya ödemesine hükmetti.