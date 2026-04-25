23 Nisan'daki büyük saygısızlığa tepkiler art arda geliyor: CHP’lilere Mehter dersi verilmeli
Gaziantep’teki 23 Nisan kutlamalarında CHP il yönetimi gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırt dönerek gösterdiği tepki gösterdi. Çocuk Bayramı’nda çocuklara yönelik hareket eleştirilere sebep olurken bir tepki de DYP Manisa Eski Milletvekili ve emekli asker Tevfik Diker’den geldi. 23 Nisan etkinlikleri sırasında yaşanan mehteran gösterisine karşı sergilenen tavrı sert bir dille eleştiren Diker, mehteran geleneğinin Türk tarihindeki önemine dikkat çekerek, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti.