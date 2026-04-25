23 Nisan'daki büyük saygısızlığa tepkiler art arda geliyor: CHP’lilere Mehter dersi verilmeli

Ben de binbaşı ve yarbay rütbelerinde, Askerî Müze’nin bağlı olduğu Genelkurmay ATASE (Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı) bünyesinde emir subayı olarak görev yaptım. O dönemde Mehteran, Askerî Müze Komutanlığı’na bağlıydı. Mehteranı her izlediğimde derin bir heyecan duyar, adeta tüylerimin diken diken olduğunu hissederdim. Günümüzde ise Askerî Müze ve Mehteran, Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarih bilincine daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Partinin altı ilkesinden biri milliyetçilik olmasına rağmen, bazı mensuplarının bu anlayışla örtüşmeyen tutumlar sergilediği kanaatindeyim”