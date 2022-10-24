2022-10-24 14:17:01 Edirne'de feci kaza! Ortalık can pazarına döndü
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki 22 DN 724 plakalı otomobil, Edirne-Kırklareli yolu İskender köyü kavşağında E.Ç'nin kullandığı 59 ACH 200 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan M.A, M.K. ve E.Ç, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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