Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, geçtiğimiz akşam Türkiye Kupası'nda oynadığı Ankaragücü maçından ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Kupaya çeyrek finalde veda eden sarı-lacivertli ekip, tüm odağını Süper Lig'e ve Konferans Ligi'ne verdi. Bu sırada da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, Edin Dzeko'nun yerine dünya devinden yıldız bir golcüyü İstanbul'a getirecek. Taraftarlarda da büyük bir heyecan uyandıran bu gelişme, geniş yankı uyandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…