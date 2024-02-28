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Spor
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Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

2024-02-28 14:02:41
Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, geçtiğimiz akşam Türkiye Kupası'nda oynadığı Ankaragücü maçından ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Kupaya çeyrek finalde veda eden sarı-lacivertli ekip, tüm odağını Süper Lig'e ve Konferans Ligi'ne verdi. Bu sırada da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, Edin Dzeko'nun yerine dünya devinden yıldız bir golcüyü İstanbul'a getirecek. Taraftarlarda da büyük bir heyecan uyandıran bu gelişme, geniş yankı uyandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini koruyan sarı-lacivertliler, zirve yolunda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

#2
Foto - Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'a konuk olacak olan Kanarya, geçtiğimiz akşam ağır bir mağlubiyet yaşadı.

#3
Foto - Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, 3-0'lık mağlubiyetle kupaya veda etti.

#4
Foto - Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

Yaşanan yenilginin ardından İsmail Kartal'a tepkiler çoğalırken Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

#5
Foto - Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

Gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekip, forvet bölgesine yıldız bir oyuncuyu getirmek istiyor.

#6
Foto - Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

İşte transferin tüm detayları…

#7
Foto - Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

Football Transfers'in haberine göre Fenerbahçe öncesi Al-Hilal'den teklif alan Edin Dzeko'nun sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali sürüyor.

#8
Foto - Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

Bu sezon şu ana kadar 32 resmi maçta 22 gol kaydeden Boşnak golcü, 7 kez de asist yaptı.

#9
Foto - Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin Dzeko'nun alternatifini de belirlediği iddia edildi.

#10
Foto - Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

Buna göre Sarı-Lacivertliler, deneyimli forvetin takımdan ayrılması halinde Arsenal'den Eddie Nketiah'ı transfer etmek istiyor.

#11
Foto - Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

İngiliz ekibinde düzenli forma şansı bulamayan Eddie Nketiah'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra Crystal Palace ve Borussia Dortmund'un da istediği belirtildi.

#12
Foto - Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Eddie Nketiah 6 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

#13
Foto - Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor… Bu transfer herkesi Kadıköy’e akın ettirir!

24 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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