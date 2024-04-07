Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Dzeko'nun Koç ile görüşmesinde, "Futbolcular olarak karara büyük saygımız var. Ama biz Galatasaray maçına çıkmak ve bize yakışır şekilde oynamak istiyoruz" dediği öğrenildi. Koç'un ise "Biz dönüşü olmayan bir karar aldık" deyip talebi reddettiği belirlendi.