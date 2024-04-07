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Spor
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Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

2024-04-07 14:59:02
Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Fenerbahçe, Süper Kupa mücadelesinde de sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak. Ancak Fenerbahçe yönetiminin aldığı karar nedeniyle Şanlıurfa'da oynanacak maça U19 takımıyla çıkacak olan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın tatil edilmesini sağlamak istiyor. Bu sırada Fenerbahçe'de takımın lider futbolcusu Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ali Koç'un verdiği yanıt ise gündeme damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Fenerbahçe yönetimi, aldığı kararla birlikte A Takımı şehre götürmeyi U19 takımıyla sarı-kırmızılıların karşısına çıkacak.

#2
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Bugün saat 12.00'de maçı olan U19 takımı, Giresunspor U19'u 4-1 mağlup etti. Genç futbolcular, saat 16.30'da Şanlıurfa'ya hareket edecek.

#3
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Fenerbahçe - Giresun U19 maçını Başkan Ali Koç, yöneticilerden Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan gibi isimler de seyretti.

#4
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

U19 takımıyla maça başladıktan sonra Fenerbahçe'nin gerçekleştirmeyi düşündüğü plan da ortaya çıktı.

#5
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

A Spor'un geçtiği son dakika bilgilerine göre sarı-lacivertli bir yönetici, maç başladıktan sonra sahaya girerek takımı geri çekecek.

#6
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Böylelikle maç oynanmayacak ve PFDK'ye taşınacak. Fenerbahçe'nin alacağı ceza ve Süper Kupa'nın sahibi de bu şekilde belirlenecek.

#7
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de bu sezon takımın skor yükünü çeken isimlerden biri olan Edin Dzeko, Başkan Ali Koç ile kritik bir görüşme yaptı.

#8
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Kaptan Dzeko, Süper Kupa'ya çıkmak istediklerini başkana iletti.

#9
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Ama oyuncular umduğunu bulamadı.

#10
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Sarı-Lacivertliler'de birçok yabancı futbolcunun, Süper Kupa maçına yönetimin U19 Takımı ile çıkma kararından büyük rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı.

#11
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Önce aralarında konuşan futbolcular, daha sonra Dzeko aracılığıyla konuyu yönetime taşıdı.

#12
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Kanarya'nın 1 numaralı ismi Ali Koç ise bu kararından vazgeçmeyeceğini Dzeko üstünden de net bir dille yineledi.

#13
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Ayrıca maçın olduğu saate antrenman koyduran yönetim, kararlı olduğunun altını çizdi.

#14
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Koç'u diğer yöneticilerin de desteklediği ifade edildi.

#15
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Dzeko'nun Koç ile görüşmesinde, "Futbolcular olarak karara büyük saygımız var. Ama biz Galatasaray maçına çıkmak ve bize yakışır şekilde oynamak istiyoruz" dediği öğrenildi. Koç'un ise "Biz dönüşü olmayan bir karar aldık" deyip talebi reddettiği belirlendi.

#16
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Galatasaray maçına U19 Takımı ile çıkılacağı kararının ardından kısa süreli izne çıkan Fenerbahçeli futbolcular, İstanbul'a dönüş yapmaya başladı.

#17
Foto - Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Ali Koç’un yanıtı şok etti: Beklenmedik karar…

Ülkesine giden isimlerden Dzeko da dün öğlen saatlerinde İstanbul'a indi. Futbolcuların moralsiz olduğu bildirildi.

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