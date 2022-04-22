EDHO'yu hafızalardan silecek! Oktay Kaynarca'nın yeni projesi gündem olacak

Anlaşmaların yapılmaya başlandığını ve en uyumlu kadroyu yapmaya çalıştıklarını anlatan Oktay Kaynarca yeni dizisi için şu ifadeleri kullandı: Bu bir dizi film ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Dizi filmlerde yolculuk çok önemlidir, ekip ruhu çok önemlidir. O ekip ruhuna talip olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz. Kamera önünde olduğu gibi kamera arkasında da uyumlu arkadaşlarımızla, bizimle o yolculuğu yapabilecek bir kadro kurmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz titizleniyoruz. Kamera arkası Onur Tan'ın işi diyen Oktay Kaynarca dizinin çok etkili bir yapım olacağı konusunda net konuşarak "Sadece oyuncu olarak değil, yapımcı olarak bu sorumluluğu üstlenmek önemli. Çok önemli bir yük sırtımızda. Onun sorumluluğunu mümkün olduğunca iyi taşımaya çalışacağız" dedi.