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EDHO'yu hafızalardan silecek! Oktay Kaynarca'nın yeni projesi gündem olacak

2022-04-22 17:20:29
EDHO'yu hafızalardan silecek! Oktay Kaynarca'nın yeni projesi gündem olacak

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile karşımıza çıkan Oktay Kaynarca, yeni dizisi ile ortalığı ayağa kaldırmaya geliyor.

#1
Foto - ATV'nin fenomen yapımlarından olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, yedinci sezon hazırlıkları yaparken ani bir kararla final yapmasına karar verilmiş, iddiaya göre başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da Raci Şaşmaz ve Bahadır Özener ile gerilim yaşamıştı.

ATV'nin fenomen yapımlarından olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, yedinci sezon hazırlıkları yaparken ani bir kararla final yapmasına karar verilmiş, iddiaya göre başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da Raci Şaşmaz ve Bahadır Özener ile gerilim yaşamıştı.

#2
Foto - Yapımcı ve ATV arasındaki anlaşmazlığa kurban giden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları büyük üzüntü yaşarken, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da instagram hesabından bir veda mesajı paylaşmış, bu da diziyle ilgili bütün umutların söndüğü gerçeğini göstermişti.

Yapımcı ve ATV arasındaki anlaşmazlığa kurban giden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları büyük üzüntü yaşarken, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da instagram hesabından bir veda mesajı paylaşmış, bu da diziyle ilgili bütün umutların söndüğü gerçeğini göstermişti.

#3
Foto -

"Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…" sözleriyle ayrılığını açıklayan Oktay Kaynarca, kaderin cilvesi midir? bilinmez olaylı vedasının ardından ATV ekranlarına döneceğini açıkladı.

#4
Foto - Onur Tan ve Seyfi Şahin ile birlikte Güzel Adamlar yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca, bu kez ATV için yalnızca başrol olmayacak aynı zamanda yapım tarafında da patron olacak.

Onur Tan ve Seyfi Şahin ile birlikte Güzel Adamlar yapım şirketini kuran Oktay Kaynarca, bu kez ATV için yalnızca başrol olmayacak aynı zamanda yapım tarafında da patron olacak.

#5
Foto - Çekimlere Haziran ayı içinde başlayacaklarını duyuran Oktay Kaynarca

Çekimlere Haziran ayı içinde başlayacaklarını duyuran Oktay Kaynarca "Senaryo ve cast çalışmaları yapılıyor, ekip kurma çalışmaları yapılıyor. Çok sancılı bir dönem, o yüzden çok yoğun çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

#6
Foto - Anlaşmaların yapılmaya başlandığını ve en uyumlu kadroyu yapmaya çalıştıklarını anlatan Oktay Kaynarca yeni dizisi için şu ifadeleri kullandı: Bu bir dizi film ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Dizi filmlerde yolculuk çok önemlidir, ekip ruhu çok önemlidir. O ekip ruhuna talip olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz. Kamera önünde olduğu gibi kamera arkasında da uyumlu arkadaşlarımızla, bizimle o yolculuğu yapabilecek bir kadro kurmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz titizleniyoruz. Kamera arkası Onur Tan'ın işi diyen Oktay Kaynarca dizinin çok etkili bir yapım olacağı konusunda net konuşarak

Anlaşmaların yapılmaya başlandığını ve en uyumlu kadroyu yapmaya çalıştıklarını anlatan Oktay Kaynarca yeni dizisi için şu ifadeleri kullandı: Bu bir dizi film ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Dizi filmlerde yolculuk çok önemlidir, ekip ruhu çok önemlidir. O ekip ruhuna talip olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz. Kamera önünde olduğu gibi kamera arkasında da uyumlu arkadaşlarımızla, bizimle o yolculuğu yapabilecek bir kadro kurmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz titizleniyoruz. Kamera arkası Onur Tan'ın işi diyen Oktay Kaynarca dizinin çok etkili bir yapım olacağı konusunda net konuşarak "Sadece oyuncu olarak değil, yapımcı olarak bu sorumluluğu üstlenmek önemli. Çok önemli bir yük sırtımızda. Onun sorumluluğunu mümkün olduğunca iyi taşımaya çalışacağız" dedi.

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