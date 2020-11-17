2020-11-17 14:09:28 EDHO’da yeni Polat Alemdar için büyük hazırlık
Atv’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, salı akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
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Atv’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, salı akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
5 sezon süren istikrarlı gidişatın üzerine, şimdi de 6. sezonda farklılaşan hikaye ve yeni karakterler ile izleyicilerini tatmin eden bir EDHO görüyoruz.
Reytingleri de çok iyi gelen dizi, güçlü rakibi Masumlar Apartmanı’nın çok iyi reytingler aldığı bir günde yine çok başarılı sonuçlara imza atıyor.
Yeni sezonda 'Polat Alemdar' olarak adlandırılan Yunus Emre Yıldırımer’in oynadığı Alparslan Çakırbeyli karakterinin Hızır ile ayrışması ve kendisine yeni bir yol çizmesi, hikayedeki en önemli değişiklik oldu.
Bu durumun yansımaları da Alparslan’a yeni bir dünya oluşturulması sonucunu doğurdu.
Dizide yeni mekanlar ve yeni karakterler de iyi bir adım oldu.
Dizinin yönetmeni Onur Tan, Alparslan için dizide yeni bir dünya kurduklarını da anlattı.
Yönetmen, “Yeni mekanlar eklendi. Senaryo gereği artık Alparslan’ın yeni bir dünya oluşturması gerekiyordu. Onun çevresinde yeni bir oluşum gerçekleşti” ifadesini kullandı.
Öte yandan Necati Şaşmaz'ın hala diziye girip girmeyeceği merak konusu olurken, diziye yeni bir isim daha dahil oldu.
Daha önce Akasya Durağı dizisinde rol alan türkücü Onur Şan, diziye dahil oldu.
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