2020-11-14 08:41:50 EDHO'da Memati bombası patladı!
Atv’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a bomba transfer gerçekleşiyor.
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Atv’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a bomba transfer gerçekleşiyor.
Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun kadroya dahil oluyor.
Oktay Kaynarca ile bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde fırtınalar estiren Gürkan Uygun EDHO’ya geliyor.
Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bomba bir transferi gerçekleştirmek üzere.
Diziye Necati Şaşmaz’ın gireceği beklenirken bir başka bomba isime geçildi.
Kurtlar Vadisi hayranlarının Polat ve Çakır’ı yeniden bir arada görmek istemiş ve EDHO’nun yapımcıları da Necati Şaşmaz ile Oktay Kaynarca’yı bir araya getirmek için kolları sıvamıştı.
Ancak gelen dedikodulara göre Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi’nde kendisinin diziden çıkarılarak ön plana geçtirilen Necati Şaşmaz’ı istemedi.
Gelelim EDHO’nun yeni bombasına. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Gürkan Uygun geliyor.
Kurtlar Vadisi hayranlarının bir kez daha hayal kırıklığına uğratmak istemeyen yapımcılar Memati rolü ile akıllara kazınan Gürkan Uygun’u ikna etmeye çalışıyor.
Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır’ın sağ kolu olan Memati efsanesinin diziye girmesi Oktay Kaynarca ile Gürkan Uygun’u yeniden bir arada görmek isteyen hayranları heyecanlandırdı.
EDHO’ya bomba bir transfer gerçekleştirmek isteyen yapımcılar Salı günü rakipleri Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı, Baraj ve MasterChef karşısında reytinglerde yerini sağlamlaştırmayı ve medyada konuşulmayı istiyor.
2015 yılından beri yayınlanan EDHO’da diziye her sezon önemli bir isim dahil edilmişti
Dizi bu sezon büyük bir isim transfer ederek fanlarını heyecanlandırmayı hedefliyor.
Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı EHDO’ya Gürkan Uygun girmesi heyecanla bekleniyor.
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