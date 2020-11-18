2020-11-18 12:32:05 EDHO'da bomba patladı! Memati bakın hangi rolde geliyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, seyircilerini şaşırtmaya devam edecek gibi duruyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, seyircilerini şaşırtmaya devam edecek gibi duruyor.
Her bölümü nefes kesen dizi seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Aksiyonun bir an olsun eksilmediği iki dizide izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.
Diziyle ilgili iddialar ise seyircilerde büyük heyecana neden oluyor.
Geçtiğimiz günlerde Polat Alemdar'ın diziye dahil olacağı iddiaları seyircilerde büyük merak uyandırırken bu iddiaların doğru olmadığı öğrenildi.
Ancak seyircinin üzüntüsü kısa sürdü. EDHO'da yeni bomba blli oldu.
Polat Alemdar'ın gelmeyeceği kesinleşirken, Kurtlar Vadisi'nden sevilen bir diğer isim olan Memati'nin diziye katılacağı belirtildi.
Seyirciler merakla Memati'nin hangi rolde diziye gireceğini araştırıken bunun detayları da ortaya çıktı.
Memati'nin dizide Alparslan'ın babası rolünde oynayacağı beliritliyor.
Öte yandan EDHO'ya geleceği belirtilen Gürkan Uygun'un hali hazırda Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde oynadığı biliniyor.
Uygun'un o diziden nasıl veya hangi bölümde çıkarak EDHO'ya katılacağı ise henüz belli değil.
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