Gündem
5
Yeniakit Publisher
Ebrehe'nin ordusunu bozguna uğratan Ebabillere polis şefkati
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ebrehe'nin ordusunu bozguna uğratan Ebabillere polis şefkati

Kuran-ı Kerim’de Fil Suresi’ne konu olan, Kabe’yi koruyan mübarek Ebabil kuşları, Hatay’da polisin şefkatli ellerine emanet edildi. Göç yolunda bitkin düşerek İskenderun sokaklarına sığınan iki dilsiz kul, devriye gezen trafik ekiplerince fark edilerek koruma altına alındı. "Yaratılanı severiz Yaratan’dan ötürü" düsturuyla hareket eden kahraman polisimiz, Ebabilleri sağlığına kavuşmaları için belediye ekiplerine teslim ederek büyük takdir topladı.

Medeniyetler şehri Hatay’ın İskenderun ilçesi, bugün eşine az rastlanır bir merhamet tablosuna sahne oldu. Şehit Pamir Caddesi üzerinde rutin devriye görevini ifa eden emniyet güçleri, bir inşaat alanında uçamaz halde bekleyen iki canlı fark etti. Yakından bakıldığında bu kuşların, İslam tarihinde eşsiz bir yere sahip olan ve nadir görülen Ebabil kuşları olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, göç yolunda yorgun düşen bu mübarek emanetleri zarar görmemeleri için hemen muhafaza altına aldı.

Hatay’da göç yolculuğunda bitkin düşen 2 Ebabil kuşu, polis ekipleri tarafından korumaya alınarak tedavi edilmeleri için belediye ekiplerine teslim edildiler.

İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi’nde devriye atan polis ekipleri, cadde üzerinde yer alan inşaat alanında uçamaz halde 2 Ebabil kuşu buldu. Ebabil kuşlarını zarar görmelerine karşı koruma altına alan polis ekipleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ebabil kuşları, polis ekipleri tarafından tedavilerinin yapılması ve uçar hale gelmeleri için belediye ekiplerine teslim edildiler. Polis ekipleri duyarlılıklarıyla takdir topladılar.

Konuyla ilgili duyarlı davranış sergileyen trafik polisi Yücel, ’’Kuşları inşaatta bulduk, muhafaza altına aldık. Belediyeden veteriner hekimle görüştük. Sorumlular gelip teslim alacak’’ dedi. Ebabil kuşlarının kurtarıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Bülent Keskin, ’’Ebabil kuşu bulunmuş, aynı zamanda adı kutsal kitapta geçen kuşlardan bir tanesidir. Kurtulduğuna sevindim, umarım yakın zamanda sağlığa kavuşurlar ve tekrar kanatları açıp uçarlar. Çok katlı otoparkın orada bulunmuş, iklim değişikliği ve kuşlar yollarından sapabilir, her şey olabilir ’’ dedi.

