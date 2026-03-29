Ebrehe'nin ordusunu bozguna uğratan Ebabillere polis şefkati

Medeniyetler şehri Hatay’ın İskenderun ilçesi, bugün eşine az rastlanır bir merhamet tablosuna sahne oldu. Şehit Pamir Caddesi üzerinde rutin devriye görevini ifa eden emniyet güçleri, bir inşaat alanında uçamaz halde bekleyen iki canlı fark etti. Yakından bakıldığında bu kuşların, İslam tarihinde eşsiz bir yere sahip olan ve nadir görülen Ebabil kuşları olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, göç yolunda yorgun düşen bu mübarek emanetleri zarar görmemeleri için hemen muhafaza altına aldı.