Tedesco nüfuzunu kullanmaya başladı... Fenerbahçe'den scout transferi! Yeni teklif yapılacak Bu kadarına da pes doğrusu! Galatasaray'ın karşısına yine Liverpool çıktı: O oyuncu kapışması Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! Kramplar neyin belirtisi? Nörolojik mi, yaşlılık mı? Pedofili sapık Epstein'in yazışmaları ifşa oldu: Mankenlik ajansı değil, fuhuş yuvası! Kız çocuklarını menü gibi sunmuşlar Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor: Lif içeriğiyle baştan aşağı yeniliyor! Kanser hücrelerini yok eder İçişleri Bakanlığı’ndan yenilik! Radar noktaları artık haritalarda görülebilecek O konu artık belli oldu: Zaniolo'da artık her şey kesinleşti! Galatasaray aylardır bu kararı bekliyordu
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Şiddetli poyraz kıyılara taşıdı! Antalya Körfezi'nde denizanası akın
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şiddetli poyraz kıyılara taşıdı! Antalya Körfezi’nde denizanası akın

Antalya Körfezi’nde her yıl açıkta görülen denizanası geçişi bu yıl şiddetli poyrazın etkisiyle kıyılara kadar ulaştı.

Antalya Körfezi’nde kış aylarında açıkta başlayan denizanası geçişi, bu yıl sert poyrazın etkisiyle körfez içlerine kadar sokuldu.

Antalya Körfezi'nde her yıl kış aylarında denizin açıklarında başlayıp, yaz aylarına kadar süren denizanası geçişleri; bu kış yaşanan sert poyrazlar nedeniyle körfez içlerine kadar ulaştı. Denizanaları, zaman zaman kıyılarda ve deniz yüzeyinde de gözüküyor. Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşabilen denizanaları, balıkçıların ağlarına zarar verirken, geçişin yaz başına doğru tamamlanması bekleniyor.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu tarafından deniz altında çekilen görüntüler, denizanalarının büyüklüklerini göz önüne serdi. Geçişin periyodik olduğunu ve her sene tekrarlandığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Geçen sene bu geçiş çok açıktan oldu. Çünkü geçen sene çok poyraz olmadı. Bu yıl kuvvetli yağışlardan sonra aşırı derecede poyraz oldu. Kuzey rüzgarları hakim olduğu için kıyıdaki suyu açığa doğru sürüklediğinden dolayı, alttan açığın suyunu kıyıya çekti. Dolayısıyla bu çekim neticesi açıktan geçen denizanaları körfeze girdi. Şu anda körfezde çok miktarda denizanası var. Plaj sezonu olmadığı için denize girenler için şimdilik risk yok. Dolayısıyla denize girenler için risk oluşturmuyor. Sadece balıkçılık aktivitelerini biraz zorluyor. Özellikle balıkçı ağlarında çok çıktığı için ağın balık tutma kapasitesini düşürüyor" dedi.

Prof. Dr. Gökoğlu, “Denizanaları Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye kıyılarında, İskenderun Körfezi noktalarında çoğalıp akıntılarla, ana akıntılarla Kuzey Akdeniz'den, yani bizim bulunduğumuz yerden Cebelitarık Boğazı'na, Rodos'a doğru bir akıntıyla sürükleniyor. Bu sürüklenme neticesinde açığımızdan geçiyor bu ana akıntılar. Körfeze poyrazla giriyorlar. Nisanın sonu, mayısın ortalarına doğru geçiş tamamlanacak. Belki bu sene hazirana sarkabilir ama plaj sezonuna doğru tamamlanacak" diye konuştu.

Denizanaları ile temastan kaçınılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “Bilindiği gibi Akdeniz'de görülen en büyük denizanası bu. Denize girenler büyük beyaz kütleler gördüğü zaman yaklaşmasın. Esasında çan tarafı değil, arkadaki uzantıları tehlikeli. İnce uzun ipliksi uzantıları var arkasında. O ipliksi uzantılarda toksinler var. Onlar temas ettiği anda insanlara, eline koluna dolandığında tahriş ediyor. Kaşıntı yapıp bir de su toplayıp, o bölgeyi yakıyor" dedi.

Sosyal medyaya damga vurdu! Uçkur partisi CHP'ye beste
Gündem

Sosyal medyaya damga vurdu! Uçkur partisi CHP'ye beste

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında başkent Ankara'da bir otel odasında bir kadınla birlikt..
Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı
Siyaset

Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulunda 23. Dönemi açılışında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan..
Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz
Gündem

Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasının ardından CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın "Ben..
Otelde askerlik yapıyorlardı Sığınağa kaçan ABD askerleri havaya uçtu
Dünya

Otelde askerlik yapıyorlardı Sığınağa kaçan ABD askerleri havaya uçtu

İran, ABD askerlerinin Dubai'deki sığınaklarının tespit edilerek füzelerle vurulduğunu iddia etti.
‘Bunlar adam olmayacak’ FETÖ’cüler de sonunda CHP'den umudunu kesti
Gündem

‘Bunlar adam olmayacak’ FETÖ’cüler de sonunda CHP'den umudunu kesti

Terör örgütü FETÖ, belediye başkanların otel odalarında basılan kirli ittifak ortağı CHP'den umudunu kesti.
Montajlı miting fotoğrafı ile sahtekarlık! Ekrem'in korsan hesabı suçüstü oldu
Gündem

Montajlı miting fotoğrafı ile sahtekarlık! Ekrem'in korsan hesabı suçüstü oldu

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’nin Çanakkale mitingine ilişkin görüntülerde oynama yapıldığını belirterek tepki gösterdi.
