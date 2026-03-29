  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tedesco nüfuzunu kullanmaya başladı... Fenerbahçe'den scout transferi! Yeni teklif yapılacak Bu kadarına da pes doğrusu! Galatasaray'ın karşısına yine Liverpool çıktı: O oyuncu kapışması Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! Kramplar neyin belirtisi? Nörolojik mi, yaşlılık mı? Pedofili sapık Epstein'in yazışmaları ifşa oldu: Mankenlik ajansı değil, fuhuş yuvası! Kız çocuklarını menü gibi sunmuşlar Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor: Lif içeriğiyle baştan aşağı yeniliyor! Kanser hücrelerini yok eder İçişleri Bakanlığı’ndan yenilik! Radar noktaları artık haritalarda görülebilecek O konu artık belli oldu: Zaniolo'da artık her şey kesinleşti! Galatasaray aylardır bu kararı bekliyordu
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
Denizlerde av yasağı kapıda! Tezgahlar şimdiden hareketlendi
DHA Giriş Tarihi:

Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala halde balık çeşitliliği sürerken, hamsi tezgahlardaki yerini istavrite devretti.

#1
Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan’da başlayacak. Yasak öncesi Trabzon Balıkçılar Hali’ndeki tezgahlarda hareketlilik sürüyor. Göç eden hamsi yerini kilosu 100 liradan satılan istavrite bırakırken, mezgidin kilosu 200, levrek ve çupra 500, tirsi 150, somon 400 az avlanan hamsinin kilosu ise 200 liradan satışa sunuluyor. Ağlara nadiren takılan kalkan ve kırlangıç balığı da tezgahları süslüyor.

#2
‘GÜZEL BİR SEZON GEÇTİ’ Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, bol ve bereketli bir balık sezonu geçirdiklerini belirterek, “Tezgahlardaki durum bu aralar normale düştü diyebiliriz. Sezonunda son 2 haftası kaldı, av yasağı başlayacak. Balık çeşitleri de düşer. Güzel bir sezonda geçti. Palamut olmadı hamsi de bol oldu. Sezonu böylece bitirdik. İnşallah bir seneki sezon bol ve bereketli geçer.

#3
Hamsi bol olunca uygun fiyata da satıldı. 50 liraya hamsi sattık. Güzel sezon oldu. Hamsi sezonu da kapandı. Kayıklar da yavaş yavaş limanlara çekiliyor. Eskisi kadar olmaz. Dün gelen hamsi satıldı ve bitti” ifadelerini kullandı.

#4
‘VATANDAŞ BALIĞA DOYDU’ Balıkçı Emin Avcı, bu yıl hamsinin bol avlandığına değinerek, “Son günlerde balık azaldı. Ramazan yoğunluğu da yok. Alışverişler durgun gidiyor. Yoğun olarak istavrit satıyoruz. Kültür balıkları geliyor. Balık az olunca fiyatlarda pahalı oluyor. Güzel bir sezon geçti. Geçen sene daha güzeldi. Son günlerini yaşıyoruz. Vatandaş hamsi ve istavrit yedi, bu sene de balığa doydular” diye konuştu.

#5
‘İSTAVRİTLE DEVAM EDECEĞİZ’ Balıkçı Ahmet Çoğalmış, hamsinin yerini istavrite bıraktığını ifade ederek, “Sezon bitiyor. Hamsi son dönemlerini yaşıyor. Tezgahtaki tahtını istavrite bırakıyor. Hamsinin ömrü bitiyor, istavritle devam edeceğiz. Hamsi 200, istavrit 100 lirada seyrediyor. Halkında talebi var. Nisan ayına gireceğiz tezgahlarda hala hamsi var. Vatandaş balığa doydu. Bol ve güzel bir sezon yaşadık. 4 aydır hamsi var geçen sene de palamut vardı” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyaya damga vurdu! Uçkur partisi CHP'ye beste
Gündem

Sosyal medyaya damga vurdu! Uçkur partisi CHP'ye beste

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında başkent Ankara'da bir otel odasında bir kadınla birlikt..
Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı
Siyaset

Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulunda 23. Dönemi açılışında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan..
Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz
Gündem

Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasının ardından CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın "Ben..
Otelde askerlik yapıyorlardı Sığınağa kaçan ABD askerleri havaya uçtu
Dünya

Otelde askerlik yapıyorlardı Sığınağa kaçan ABD askerleri havaya uçtu

İran, ABD askerlerinin Dubai'deki sığınaklarının tespit edilerek füzelerle vurulduğunu iddia etti.
‘Bunlar adam olmayacak’ FETÖ’cüler de sonunda CHP'den umudunu kesti
Gündem

‘Bunlar adam olmayacak’ FETÖ’cüler de sonunda CHP'den umudunu kesti

Terör örgütü FETÖ, belediye başkanların otel odalarında basılan kirli ittifak ortağı CHP'den umudunu kesti.
Montajlı miting fotoğrafı ile sahtekarlık! Ekrem'in korsan hesabı suçüstü oldu
Gündem

Montajlı miting fotoğrafı ile sahtekarlık! Ekrem'in korsan hesabı suçüstü oldu

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’nin Çanakkale mitingine ilişkin görüntülerde oynama yapıldığını belirterek tepki gösterdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23