Denizlerde av yasağı kapıda! Tezgahlar şimdiden hareketlendi Stoper hattı yıkılacak! Efsane ikili geri dönüyor! İşte Skriniar'ın yanına transfer edilecek yıldız Bütün gün uyukluyorlar: En yorgun kan grubu belli oldu! O skandal sonrası: Bank of America, Epstein mağdurlarına 72,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti Hava filosuna yeni ilaveler yapıldı! Orman yangınlarıyla mücadele gücü artacak Göğüs hastalıkları hekiminden pulmoner rehabilitasyon çağrısı 25 yıllık emeğe bakanlık unvanı! Topkapı Sarayı’nda hayran kaldı, çiniyle hayatını değiştirdi Trump ‘bitti’ dedi ama gerçek başka çıktı! İran'ın gizli gücü ortaya çıktı Santral ve kulak kaynaklı mı? Ani baş dönmesi Vertigo habercisi olabilir İndirimler peş peşe açıklanıyor: İşte sıfır faizli otomobiller!
Sağlık
Göğüs hastalıkları hekiminden pulmoner rehabilitasyon çağrısı
Göğüs hastalıkları hekiminden pulmoner rehabilitasyon çağrısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ sağlıklı bir yaşam için o ince tüyoları verdi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, akciğer sağlığının yaşam kalitesi açısından temel bir rol oynadığını vurgulayarak "İlaç tedavisine rağmen merdiven çıkarken, yürürken ya da günlük işlerini yaparken nefes darlığı yaşayan kişiler mutlaka değerlendirilmelidir. Nefes darlığı, yaşlanmanın ya da hastalığın kaçınılmaz bir sonucu değildir" dedi.

Pulmoner Rehabilitasyon kapsamında açıklama yapan Acıbadem Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, kronik solunum yolu hastalıklarında ilaç tedavisinin yanı sıra pulmoner rehabilitasyonun hayati önem taşıdığını belirterek, "KOAH, astım, bronşektazi ve akciğer sertleşmesi gibi kronik hastalıklar milyonlarca insanın yaşamını olumsuz etkiliyor. Pulmoner rehabilitasyon, hastaların nefes kapasitesini artırarak günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmelerini sağlar" dedi.

Bu yılın Pulmoner Rehabilitasyon sloganının "Sağlıklı Nefes, Aktif Yaşam: Her Adımda Güçlen!" olduğunu belirten Karadağ, "Bu slogan, hastaların yalnızca yaşamlarını sürdürmesini değil, aynı zamanda aktif bir yaşamın parçası olmalarını hedefliyor. Amacımız, nefes darlığı nedeniyle günlük aktivitelerden uzaklaşan hastaların yeniden hareketli bir yaşama kavuşmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Pulmoner rehabilitasyonun kapsamlı bir tedavi yaklaşımı olduğuna dikkat çeken Karadağ, "Bu süreç yalnızca nefes egzersizlerinden oluşmaz. Egzersiz programları, beslenme danışmanlığı ve psikososyal destek ile hastaların hem fiziksel hem de ruhsal olarak güçlenmesi hedeflenir" dedi.

Hastaların çoğu zaman nefes darlığı nedeniyle hareket etmekten kaçındığını belirten Karadağ, "Hastalarımız genellikle ‘Nefesim yetmiyor, o yüzden hareket etmiyorum' diyor. Oysa tam tersine, hareketsizlik nefes darlığını daha da artırır. Pulmoner rehabilitasyon ile bu döngüyü kırarak hastaların günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pulmoner rehabilitasyonun kronik akciğer hastalıklarının yönetiminde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Karadağ, "İlaçlar hava yollarını açarken, rehabilitasyon vücudun oksijeni daha verimli kullanmasını sağlar. Kas gücünü artırır, dayanıklılığı geliştirir ve nefes darlığını azaltır" dedi.

Bu tedavinin aynı zamanda hastaneye yatış oranlarını azaltabildiğini belirten Karadağ, "Doğru uygulanan rehabilitasyon programları, hastalık ataklarını azaltarak hastaneye başvuru ve yatış oranlarını düşürebilir. Bu da hem hastaların yaşam kalitesini artırır hem de sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltır" diye konuştu.

Kronik nefes darlığının zamanla psikolojik sorunlara da yol açabileceğini ifade eden Karadağ, "Uzun süre nefes darlığı yaşayan hastalarda kaygı, özgüven kaybı ve sosyal izolasyon görülebilir.

Pulmoner rehabilitasyon, fiziksel iyileşmenin yanı sıra psikolojik dayanıklılığı da artırır ve hastaların sosyal yaşama yeniden katılmasına yardımcı olur" şeklinde konuştu.

Pulmoner rehabilitasyonun özellikle günlük yaşam aktivitelerinde zorlanan hastalar için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Karadağ, "İlaç tedavisine rağmen merdiven çıkarken, yürürken ya da günlük işlerini yaparken nefes darlığı yaşayan kişiler mutlaka değerlendirilmelidir. Nefes darlığı, yaşlanmanın ya da hastalığın kaçınılmaz bir sonucu değildir. Doğru tedavi ve rehabilitasyon ile yaşam kalitesi belirgin şekilde artırılabilir" dedi.

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD askerleri saldırıya uğradı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD askerleri saldırıya uğradı

Wall Street Journal gazetesi sıcak gelişmeyi "İran'ın Suudi Arabistan'daki üsse yönelik dron saldırısında 12 ABD askeri yaralandı" ifadeleri..
MHP'de istifa sonrası gözler Sedat Peker'de
Gündem

MHP'de istifa sonrası gözler Sedat Peker'de

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönter’in istifası sonrası gözler, kendisine yakınlığıyl..
Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, terör devleti İsrail'e bu sabah balistik füzenin ardından seyir füzesi de fırlattı.
CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Fondaşlar isyan etti
Gündem

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Fondaşlar isyan etti

CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanması arpasını CHP'den alan fondaşları isyan ettirdi...
Mısır'da savaş faturası: Sokaklar karardı, dükkanlar erkenden kapandı!
Dünya

Mısır'da savaş faturası: Sokaklar karardı, dükkanlar erkenden kapandı!

Mısır hükümeti, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji krizine karşı radikal tasarruf önlemlerini devreye soktu. Cumartesi gecesi itibarı..
Montajlı miting fotoğrafı ile sahtekarlık! Ekrem'in korsan hesabı suçüstü oldu
Gündem

Montajlı miting fotoğrafı ile sahtekarlık! Ekrem'in korsan hesabı suçüstü oldu

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’nin Çanakkale mitingine ilişkin görüntülerde oynama yapıldığını belirterek tepki gösterdi.
