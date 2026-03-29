25 yıllık emeğe bakanlık unvanı! Topkapı Sarayı’nda hayran kaldı, çiniyle hayatını değiştirdi

DHA

Mersin’de yaşayan Merve Kara, 15 yaşındayken Topkapı Sarayı’nda gördüğü çinilerden etkilenerek adım attığı sanat yolculuğunda önemli bir başarıya ulaştı...

Mersin’de yaşayan Merve Kara’nın 25 yıl önce İstanbul’da başlayan çini merakı, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen önemli bir unvanla taçlandı.

Mersin’de yaşayan Merve Kara (40), 25 yıl önce henüz 15 yaşındayken ailesiyle Topkapı Sarayı'nı gezerken çini duvarların ihtişamına hayran kaldı. Kente dönünce çini sanatını araştıran Kara, dayısının hediye ettiği tabak ile çini sanatı serüvenine başladı. Çini üzerine çalışmalar yapan Kara, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini İşlemeciliği ön lisans bölümünde 2 yıl eğitim aldıktan sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Anasanat Dalı'nda lisans eğitimini tamamladı. Merve Kara, kendi imkanları ile kurduğu atölyesinde çalışmalarını sürdürmeye başladı. Çok sayıda sergi açarak eserlerini sanatseverlerle buluşturan Kara, aynı zamanda atölyesinde çini kursları vererek UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil edilen çini sanatını yaşatıp gelecek nesillere taşımayı hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kara’ya, ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilcisi’ ünvanı verildi.

Çini sanatı ile tanışmasını anlatan Merve Kara, “Çini sanatına merakım bir İstanbul gezisi ile başladım. Topkapı Sarayı’nı gezerken duvarlardaki mimari çiniler beni çok etkilemişti. Oradan etkilenip bu sanatı araştırmaya başladım. Üniversitede akademik olarak bu bölümü seçtim. Akademik eğitimimi bu yönde tamamladım. Şimdi de mesleği sürdürüyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ünvanın başarıları için ilk adım olduğunu dile getiren Kara, “Bu ünvanı alabilmek için belli başlı sınavlardan, denetimlerden geçmeniz gerekiyor. Bu denetimler ve sınav bakanlık tarafından yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bana bu ünvanı vererek onurlandırdı. Ünvan manevi olarak büyük bir doygunluk, başarının ilk adımı. Çünkü siz bulunduğunuz şehirde yasal olarak bir kültürü temsil ediyorsunuz. Bu büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun sahibi, taşıyıcı ve yürütücüsü olmak, bu mirası yeni kuşaklara aktarmak büyük sorumluluk gerektiriyor. Ben de bu ünvanımla beraber sorumluluğumu taşımaya çalışıyorum” diye konuştu.

Çini sanatına ilişkin de bilgi veren Kara, "Çini; şekil verilmiş çamurun ilk pişiriminin ardından üzerinin belirli teknikte motiflenip boyanması ve tekrar 930 derecede fırında 14 saat boyunca pişirilmesiyle ortaya çıkan bir Türk süsleme sanatı. Tarihi çok eskilere dayanıyor” ifadesini kullandı.

