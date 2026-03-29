25 yıllık emeğe bakanlık unvanı! Topkapı Sarayı’nda hayran kaldı, çiniyle hayatını değiştirdi

Mersin’de yaşayan Merve Kara (40), 25 yıl önce henüz 15 yaşındayken ailesiyle Topkapı Sarayı'nı gezerken çini duvarların ihtişamına hayran kaldı. Kente dönünce çini sanatını araştıran Kara, dayısının hediye ettiği tabak ile çini sanatı serüvenine başladı. Çini üzerine çalışmalar yapan Kara, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini İşlemeciliği ön lisans bölümünde 2 yıl eğitim aldıktan sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Anasanat Dalı'nda lisans eğitimini tamamladı. Merve Kara, kendi imkanları ile kurduğu atölyesinde çalışmalarını sürdürmeye başladı. Çok sayıda sergi açarak eserlerini sanatseverlerle buluşturan Kara, aynı zamanda atölyesinde çini kursları vererek UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil edilen çini sanatını yaşatıp gelecek nesillere taşımayı hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kara’ya, ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilcisi’ ünvanı verildi.