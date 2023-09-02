Ebeveynler dikkat! İşte okul başarısının sırrı

Okulun yemekhanesinde yemek yiyen çocuklar genelde fazla miktarda basit karbonhidrata veya yağa maruz kalırlar. Bunu engellemek için beslenme çantalarına taze salata ile doldurulmuş minik kaplar ve tam buğday ekmeği veya galeta çubukları bu durumu bir miktar tersine çevirecektir. Yemekhanede yemeyen çocukların ise beslenme çantalarında bulundurulacak sandviçler, köfte veya falafelli, tam buğday lavaş ile hazırlanmış dürümler ve yanında ayran gereksiz kantin alış-verişlerinin önüne geçecektir. Süt ürünlerine önem verin Çocukların gelecekte sağlıklı bir kemik ve diş yapısına sahip olmaları için gün içerisinde mutlaka süt ürünleri tüketmeleri gerekir. Bunun için süt ürünleri olan ve kalsiyum deposu olarak bilinen peynir, yoğurt veya ayranı yanlarında bulundurmalarını sağlayın. Bol su tüketmelerini sağlayın Okul bahçesinde arkadaşları ile koşuşturarak oldukça fazlaca terleyen çocuklar için bol su tüketimi olmazsa olmazdır. Metabolizmasındaki su miktarı azalan çocukların baş ağrısı yaşayabileceğini ve ders konsantrasyonlarının bu nedenle düşebileceğini düşünerek her gün içinde en az 1 litre su olan matarasını beslenme çantası ile birlikte yanlarına vermeyi unutmayın.”