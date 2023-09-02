Ebeveynler dikkat! İşte okul başarısının sırrı

Sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biri kahvaltı alışkanlığını edinmektir. Ayrıca okulda bulundukları süre boyunca yoğun enerji harcayacak olan çocuklar için güne başlarken enerji dolu bir ilk öğün olmazsa olmazdır. Bu nedenle sabahları yumurta, peynir, domates, salatalık, yeşillik, zeytin, ceviz ve ekmekle yapılacak klasik bir kahvaltı onlara hem enerji verecek hem de derslerine pozitif katkı yapacaktır. Erken kalktığı için iştahı olmayan çocuklar için ise beslenme çantalarına konacak bol peynirli ve yeşillikli ev yapımı sandviçler veya meyve, yoğurt ya da kuru yemişler ile hazırlanmış minik kavanozlar iyi bir seçenek olacaktır.