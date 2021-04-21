2021-04-21 17:36:41 Ebabil kuşu, çatıdaki yağmur saçağına sıkıştı
Bolu'da bir binanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bolu'da bir binanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunu fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları ebabili bulunduğu yerden çıkardı.
Kanadında kırıklar olduğu belirlenen ebabil kuşu, bir kutuya konularak İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü.
Ebabil, daha sonra tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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