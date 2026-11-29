Kadını döven kuryeye gereği yapıldı! Bakan Gürlek'ten açıklama geldi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya’da müşteriye “pusu kurup” darp eden motokurye hakkında açıklama yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya’da müşteriye “pusu kurup” darp eden motokurye hakkında açıklama yaptı.
Bakan Gürlek X hesabından şunları yazdı:
Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, yemek siparişini teslim almak isteyen bir kadın vatandaşımızın kurye tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim.
Olayın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
Kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceğiz.
Sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, adli süreci titizlikle takip edeceğiz.
Saldırıya uğrayan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir.
Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır.
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