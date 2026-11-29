AK Parti’ye geçen başkan gönülleri fethetti! Antalya'da ölen ineği için ağlayan Hapa nineyi aradı: Senin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız!
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan Hapa Dönek'in (79) uzun süredir baktığı ineği öldü. Tek geçim kaynağını kaybeden Dönek'in ağladığı anlar sanal medyada yer alırken; geçtiğimiz günlerde AK Parti’ye katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, telefonla görüştüğü Dönek'e ineğinin de verileceğini ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı sözünü verdi.