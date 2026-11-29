Özdemir "Senin videonu izledim. İneğini, tek geçim kaynağını kaybetmişsin. Biz yanındayız, ne zaman neye ihtiyacın varsa yanındayız. İneğini de getireceğiz, odununu da getireceğiz. Neye ihtiyacın varsa seni ziyaret eden arkadaşlarımız notlarını alıyor. Tüm eksiklerini gidereceğiz. Ben de bir gün ziyaretine geleceğim" dedi.