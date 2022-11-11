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Sağlık
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E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir

2022-11-11 10:09:08
E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir

EYT ile ilgili milyonlarca kişi gelişmelerini takip ederken yeni detaylar geldi. Aralık ayında Meclis’e gelecek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden kimlerin yararlanacağı ve şartlar da yavaş yavaş son halini almaya başladı. Uzmanlar EYT yasası çıkmadan önce SGK hizmet dökümlerinde K, Ş ve S harflerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Peki hizmet dökümündeki K, Ş ve S harfleri nedir? 02 ve 08 kodları nerede kullanılıyor? İşte detaylar…

#1
Foto - E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), emekli olabilmek için artık günleri sayıyor. EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis’ten geçerek Ocak 2023 itibarıyla yasalaşacak olmasıyla 4,5 milyon EYT’liden 1,5 milyonunun ilk etapta emekli olması bekleniyor.

#2
Foto - E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir

Kritik süreç devam ederken milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. İnternetten ya da e-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde S, Ş, K gibi harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.

#3
Foto - E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir

Bu tanımlar S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanıyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/ inceleme yapılacağı anlamı taşıyor. Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunulup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılıyor.

#4
Foto - E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir

Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılıyor.

#5
Foto - E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir

Denetim sonuçlanmadan da hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunanlar emeklilik talebinde bulunabiliyor, aylıkları da bağlanıyor. Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesiliyor ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri isteniyor.

#6
Foto - E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir

'Ş' harfi ile gösterilen işyerlerinden adınıza yapılan bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa, endişe edilecek bir durum yok. Eğer bu harfleri görürseniz panik yapmayın. SGK'dan durumu öğrenebilir, inceleme sonucunu takip edebilirsiniz.

#7
Foto - E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir

Emekli olduktan sonra işe giriş bilgilerindeki bazı kodlar da değişiyor. Burada öne çıkan, '08' ve '02' kodları oluyor. Emekli olan kişinin statüsü de değişmiş oluyor. Buradaki 08 kodu ise işten ayrılış kodunu temsil ediyor. Ancak kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekse, bu sefer işe giriş kodu '02' olacaktır. İşverenlerin işe giriş bilgilerindeki kodları ve işten çıkış kodlarına bu noktada dikkat etmeleri gerekiyor.

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