2022-11-11 10:09:08 E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir
EYT ile ilgili milyonlarca kişi gelişmelerini takip ederken yeni detaylar geldi. Aralık ayında Meclis’e gelecek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden kimlerin yararlanacağı ve şartlar da yavaş yavaş son halini almaya başladı. Uzmanlar EYT yasası çıkmadan önce SGK hizmet dökümlerinde K, Ş ve S harflerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Peki hizmet dökümündeki K, Ş ve S harfleri nedir? 02 ve 08 kodları nerede kullanılıyor? İşte detaylar…