E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir

Emekli olduktan sonra işe giriş bilgilerindeki bazı kodlar da değişiyor. Burada öne çıkan, '08' ve '02' kodları oluyor. Emekli olan kişinin statüsü de değişmiş oluyor. Buradaki 08 kodu ise işten ayrılış kodunu temsil ediyor. Ancak kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekse, bu sefer işe giriş kodu '02' olacaktır. İşverenlerin işe giriş bilgilerindeki kodları ve işten çıkış kodlarına bu noktada dikkat etmeleri gerekiyor.