2021-01-12 15:02:32 e-devlet ve İYS'den büyük hizmet! İstenmeyen mesaj ve aramalar bu şekilde kapatılacak
Ticaret Bakanlığı'nın, tüketicilerin istenmeyen SMS, e posta ve sesli aramalar gibi iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla oluşturduğu "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)" kullanıma açıldı. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek.