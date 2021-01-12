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e-devlet ve İYS'den büyük hizmet! İstenmeyen mesaj ve aramalar bu şekilde kapatılacak

2021-01-12 15:02:32
e-devlet ve İYS'den büyük hizmet! İstenmeyen mesaj ve aramalar bu şekilde kapatılacak

Ticaret Bakanlığı'nın, tüketicilerin istenmeyen SMS, e posta ve sesli aramalar gibi iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla oluşturduğu "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)" kullanıma açıldı. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek.

#1
Foto - Peki İYS’de mesajlar ve aramalar nasıl iptal edilir? Detaylar haberimizde…

Peki İYS’de mesajlar ve aramalar nasıl iptal edilir? Detaylar haberimizde…

#2
Foto - giris.turkiye.gov.tr adresine girerek TC Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

giris.turkiye.gov.tr adresine girerek TC Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

#3
Foto - Gelen arama motoruna İYS yazarak oraya gelen “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi” başlığına tıklayın.

Gelen arama motoruna İYS yazarak oraya gelen “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi” başlığına tıklayın.

#4
Foto - Açılan ekranda TC Kimlik numaranıza kayıtlı cep numarası çıkacaktır. Hemen yanında bulunan “Onayları yönet” e tıklayın.

Açılan ekranda TC Kimlik numaranıza kayıtlı cep numarası çıkacaktır. Hemen yanında bulunan “Onayları yönet” e tıklayın.

#5
Foto - Açılan sayfada size mesaj ve ya arama yapan firmalar görünecektir. Onayları düzenle diyerek düzenleme sayfasına gidin.

Açılan sayfada size mesaj ve ya arama yapan firmalar görünecektir. Onayları düzenle diyerek düzenleme sayfasına gidin.

#6
Foto - Sesli arama ve mesaj gönderim kısmında ret seçerseniz o firma bir daha asla gönderim yapamayacak. Bankalardan gelecek şifreleri de engellememesi için kullanmış olduğunuz banka üzerinde değişiklik yapmamanız sizler için iyi olacaktır.

Sesli arama ve mesaj gönderim kısmında ret seçerseniz o firma bir daha asla gönderim yapamayacak. Bankalardan gelecek şifreleri de engellememesi için kullanmış olduğunuz banka üzerinde değişiklik yapmamanız sizler için iyi olacaktır.

#7
Foto - Eğer aradığınız firma yada kuruluş bu ekranda yok ise, 1 Haziran 2021’den itibaren bu listeye eklenecektir.

Eğer aradığınız firma yada kuruluş bu ekranda yok ise, 1 Haziran 2021’den itibaren bu listeye eklenecektir.

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