2022-05-31 18:41:06 Düzensiz göçmenlere göz açtırılmıyor!
Van'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 3'ü çocuk olmak üzere 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 3'ü çocuk olmak üzere 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Van’da, emniyet güçleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi’nde düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden emniyet güçleri harekete geçti.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin destek verdiği operasyonda, 3’ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin destek verdiği operasyonda, 3’ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.
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